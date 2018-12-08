CHPâ€™de Ä°stanbul iÃ§in adÄ± geÃ§en Ekrem Ä°mamoÄŸlu aday gibi konuÅŸtu

CHPâ€™li BeylikdÃ¼zÃ¼ Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu partisinin 39 ilÃ§e baÅŸkanÄ± ile bir araya geldi, aday gibi konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Â

CHP’nin Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± olacaÄŸÄ± iddia edilen Beylikdüzü Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu, partisinin 39 ilçe baÅŸkanÄ± ile bir araya geldi. ToplantÄ±ya katÄ±lan ilçe baÅŸkanlarÄ± “Aday adayÄ± durumundan ziyade aday pozisyonunda konuÅŸmalar yaptÄ±” dedi.

Cumhuriyet’ten Ali Açar’Ä±n haberine göre; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde ilçe baÅŸkanlarÄ± ile basÄ±na kapalÄ± olarak görüÅŸen Ä°mamoÄŸlu’nun adaylÄ±k sürecine iliÅŸkin bilgi verdiÄŸi öÄŸrenildi. Ä°mamoÄŸlu’nun konuÅŸmasÄ±nda, “Partinin resmi kurullarÄ± adayÄ± açÄ±klayana kadar herkesin bir araya gelmesi için çaba harcayacaÄŸÄ±m. Sizlerin fikirleri de benim açÄ±mdan önemli” dediÄŸi belirtildi. ToplantÄ±ya katÄ±lan ilçe baÅŸkanlarÄ± “Aday adayÄ± durumundan ziyade aday pozisyonunda konuÅŸmalar yaptÄ±” dediler. ToplantÄ±da Ä°mamoÄŸlu’nun Ä°stanbul’da Beylikdüzü modelini uygulayacaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini ve “Burada her inanç kesimine ve düÅŸünceye eÅŸit hizmet verdik. AynÄ± modeli Ä°stanbul’da uygulamamÄ±z baÅŸarÄ±yÄ± getirecektir” sözleriyle adaylÄ±ÄŸa sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸini söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

Ekrem Ä°mamoÄŸlu kimdir?

CHP'de Ä°stanbul iÃ§in Ekrem Ä°mamoÄŸlu'nun ismi Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor

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