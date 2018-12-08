Ä°lk 9 ayda 257 kiÅŸiye hayvan haklarÄ± ihlalinden para cezasÄ± verilmiÅŸ

Bakan Bekir Pakdemirli, 2018 yÄ±lÄ±n ilk 9 ayÄ±nda hayvan haklarÄ± ihlali yapan 257 kiÅŸiye idari para cezasÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son zamanlarda basÄ±na da sÄ±k sÄ±k yansÄ±yan hayvan haklarÄ± ihlalleriyle ilgili olumsuzluÄŸu, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±na yönelttiÄŸi yazÄ±lÄ± soru önergesiyle TBMM gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

Ömer Fethi Gürer önergesinde, ülkemizde sokak hayvanlarÄ±na karÅŸÄ± acÄ±masÄ±z saldÄ±rganlÄ±klarÄ±n son zamanlarda arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, “Kaç ilde hayvan barÄ±naÄŸÄ± vardÄ±r? Kaç hayvan koruma altÄ±ndadÄ±r? AÅŸÄ±lanan sokak hayvan sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? Kaç hayvan hastanesi vardÄ±r? Son on yÄ±lda kapanan hayvan hastanesi sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? Sokak hayvanlarÄ±na saldÄ±rÄ± nedeni ile 2017 ve 2018 yÄ±llarÄ±nda hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r?” ÅŸeklinde sorular yöneltti.

Önergeye yanÄ±t veren Bakan Bekir Pakdemirli, 79 ilde toplam 86.500 hayvan kapasiteli 234 adet hayvan barÄ±naÄŸÄ± bulunduÄŸunu belirterek, “ 2017 yÄ±lÄ±nda 233.098, 2018 yÄ±lÄ± Eylül ayÄ± itibariyle ise 111.913 sahipsiz hayvan kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p aÅŸÄ±lanarak rehabilite edildikten sonra alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortama bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

GEÇEN YIL 493 KÄ°ÅžÄ° CEZA ALDI

Hayvan haklarÄ± ihlallerinden 2017 yÄ±lÄ±nda 493 kiÅŸiye idari para cezasÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Bakan Pakdemirli, 2018 yÄ±lÄ±nda Eylül ayÄ± itibariyle ise idari para cezasÄ± verilen kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 257 olduÄŸunu bildirdi.

Hayvan hastanelerinin, 21.12.2011 tarihli ve 28149 sayÄ±lÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan "Hayvan Hastaneleri YönetmeliÄŸi" kapsamÄ±nda ruhsatlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Bakan Pakdemirli, halen faaliyette olan ruhsatlÄ± 51 adet hayvan hastanesi bulunduÄŸunu belirtti.

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Pakdemirli, “Son 10 yÄ±l içerisinde toplam 8 adet hayvan hastanesi, sahiplerinin talepleri doÄŸrultusunda ruhsatlarÄ± iptal edilerek kapatÄ±lmÄ±ÅŸ olup, yeni açÄ±lanlar nedeniyle hayvan hastanesi sayÄ±sÄ±nda herhangi bir azalma görülmemektedir” ifadelerini kullandÄ±.

GÜRER: HAPÄ°S CEZASI DA VERÄ°LMELÄ°

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle son yÄ±llarda hayvanlara yönelik insanlÄ±ÄŸa sÄ±ÄŸmayacak eziyetlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kamuoyuna yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ömer Fethi Gürer, “Hayvan haklarÄ± ihlalleriyle ilgili görüntüler basÄ±na da sÄ±k sÄ±k yansÄ±yor. Bu konuda idari para cezasÄ± uygulamanÄ±n yanÄ±nda eÄŸitici çalÄ±ÅŸmalar da gerekli. Hapis cezalarÄ±nÄ± artÄ±rÄ±cÄ± düzenlemeler gerekiyor. Dünya tüm canlÄ±larÄ±n ortak yaÅŸam ve kullanÄ±m alanÄ±. Hayvana eziyet ve kötü muamele insanlÄ±kla baÄŸdaÅŸmaz. Sosyal medyaya yansÄ±yan, kamuoyunun gözleri önünde olanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda da ciddi hayvan haklarÄ± ihlalleri var. Bu anlamda yeni düzenlemeler de bir an önce saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Hayvana ÅŸiddet insanlÄ±k suçu olduÄŸu gibi hayvana ÅŸiddette kabul edilemez” ÅŸeklinde deÄŸerlendirmede bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 10:59

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