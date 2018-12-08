Marmara BÃ¶lgesinde sÄ±caklÄ±klar artacak

Marmara BÃ¶lgesinde sÄ±caklÄ±klarÄ±n 2 ila 4 derece artmasÄ± bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalÄ± ve çok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± öngörülüyor.

Trakya ile güneydoÄŸusunda buzlanma ve don olayÄ±, güney ve doÄŸusunda yer yer pus beklenen bölgede, sÄ±caklÄ±klar 2 ila 4 derece artacak.

RüzgarÄ±n güney ve güneybatÄ± yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette eseceÄŸi tahmin edilen bölgenin Trakya ile güneydoÄŸu kesimlerde, buzlanma ve don olayÄ± dolayÄ±sÄ±yla dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± isteniyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 10:45

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