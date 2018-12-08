Manu Chaoâ€™dan River Plate-Boca Juniors finaline ÅŸarkÄ±

Manu Chao, River Plate-Boca Juniors finali iÃ§in seslendirdiÄŸi ÅŸarkÄ±yla futbolu saran kÃ¼resel kapitalizmi eleÅŸtirdi.

“BakÄ±n, bakÄ±n, bakÄ±n, Boca oynuyor, River oynuyor, Çin kazanÄ±yor, Katar kazanÄ±yor.”

ÅžarkÄ±cÄ± Manu Chao, yarÄ±n Boca Juniors ile River Plate arasÄ±nda Madrid’de oynanacak Copa Libertadores finali rövanÅŸ maçÄ± öncesi yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±yla futbolu saran küresel kapitalizmi eleÅŸtirdi.

Dünya futbolunun son dönemdeki en büyük yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±ndan Katar ve Çin’den örnek veren Manu Chao, futbolu yönetenlerin aldÄ±klarÄ± karar sonucunda futbolun kazananÄ±nÄ±n halklar deÄŸil “sponsorlar” olduÄŸuna vurgu yaptÄ±.

TeleSur’un haberine göre sosyal medya hesabÄ±ndan açÄ±klama yapan Manu Chao, “Arjantin’deki tüm kardeÅŸlerime... Sizi yüreÄŸimizde taÅŸÄ±yoruz. KardeÅŸliÄŸiniz için teÅŸekkürler” dedi.

Jose Hernandez’in “Martin Fierro” ÅŸiirini eklemeler yaparak okuyan Manu Chao dinleyicilerine ÅŸöyle seslendi: “KardeÅŸler birlik olun / Bu ilk kuraldÄ±r / Gerçek birliÄŸe sahip olun / Her zaman / Çünkü kavga ederseniz / YabancÄ±lar sizi yiyip bitirir.”

Gerçek adÄ± Jose-Manuel Thomas Arthur Chao olan Ä°spanyol asÄ±llÄ± FransÄ±z ÅŸarkÄ±cÄ±, müziÄŸinin yanÄ± sÄ±ra toplumsal meselelere hassasiyeti ve muhalif duruÅŸuyla tanÄ±nÄ±yor. Manu Chao geçmiÅŸte Meksika’daki Zapatista hareketinin de aralarÄ±nda olduÄŸu gruplar ve insan haklarÄ± savunucularÄ±yla da iÅŸ birliÄŸi yapmÄ±ÅŸtÄ±.

1998’deki Clandestine albümü 5 milyon satan, punk rock ve ska etkileri taÅŸÄ±yan müziÄŸiyle tüm dünyada hayran kitlesi edinne Manu Chao’nun Türkiye’de de çok sayÄ±da seveni bulunuyor.

RIVER PLATE-BOCA JUNIORS FÄ°NALÄ°

Arjantin’in iki köklü kulübü Boca Juniors ile River Plate’i karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren Copa Libertadores finalinin ÅŸampiyonu belirleyecek ikinci ayaÄŸÄ±, Buenos Aires’te River Plate taraftarlarÄ±nÄ±n çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± olaylar nedeniyle ertelenmiÅŸti. Maç daha sonra Ä°spanya’nÄ±n baÅŸkenti Madrid’e alÄ±nmÄ±ÅŸ, iki kulüp de bu karara itiraz etmiÅŸti.

11 KasÄ±m’da Boca Juniors’Ä±n stadÄ±nda oynanan ilk maç 2-2 bitmiÅŸti. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

River Plate-Boca Juniors finali ikinci kez ertelendi

Boca-River finalinin ilk ayaÄŸÄ± berabere bitti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 10:41

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