AliaÄŸa Emek ve Demokrasi Platformu: Asgari Ã¼cret en az 2500 TL olmalÄ±

AliaÄŸa Emek ve Demokrasi Platformu insanca yaÅŸanabilir bir asgari Ã¼cret iÃ§in imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

AliaÄŸa Emek ve Demokrasi Platformu asgari ücret için imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. “Türk-Ä°ÅŸ ve DÄ°SK olmak üzere bütün KonfederasyonlarÄ± emekçilerin acil talepleri için birleÅŸmeye ve mücadeleye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” diyen AliaÄŸa Emek ve Demokrasi güçlerinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya hafta sonu boyunca sürecek.

Asgari ücret görüÅŸmeleri hakkÄ±nda Demokrasi MeydanÄ±’nda gerçekleÅŸtirilen basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda platform adÄ±na açÄ±klamayÄ± Genel-Ä°ÅŸ 5 Nolu Åžube AliaÄŸa Belediyesi Ä°ÅŸyeri temsilcisi Sinan UÄŸur okudu. UÄŸur, milyonlarca emekçinin açÄ±klanacak asgari ücret rakamÄ±nÄ± beklediÄŸini belirterek, “Ä°ÅŸverenlerin asgari ücretin hep en ‘asgari’ düzeyde tutulmasÄ±nÄ± istediklerini biliyoruz. Zaten komisyonda iÅŸveren temsilcilerinin bulunmasÄ±na da ÅŸiddetle karÅŸÄ±yÄ±z. Devleti yönetenlerin yaptÄ±klarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da maalesef ki emekçiden deÄŸil hep iÅŸverenlerden yana kararlara imza atÄ±yorlar” dedi.



FotoÄŸraf: Evrensel

'YAPILAN ZAMLARA DA SESSÄ°Z KALAMAYIZ'

Ä°ÅŸsizlik fonunun yaÄŸmaya açÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Bireysel EmekliliÄŸin zorunlu hale getirildiÄŸini ve elektriÄŸe, doÄŸalgaza, temel tüketim mallarÄ±na peÅŸ peÅŸe zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden UÄŸur “Bizler tüm bunlara sessiz kalamayÄ±z. Asgari ücret temel bir ücrettir. Tüm çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda çÄ±tayÄ± belirler. On milyonu bulan asgari ücretle çalÄ±ÅŸanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, daha yüksek ücret alan sendikalÄ± sendikasÄ±z bütün iÅŸçilerin ve memurlarÄ±n ve emeklilerin de çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na asgari ücret doÄŸrudan etki etmektedir” diye konuÅŸtu.

‘ASGARÄ° ÜCRET EN AZ 2500 OLMALI’

Gerçek enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n yüzde elliyi bulduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen UÄŸur, “Enflasyon ve dövizdeki artÄ±ÅŸÄ±n gelirimizde yarÄ± yarÄ±ya bir düÅŸüÅŸ yaÅŸattÄ±ÄŸÄ± ortada. O halde; Asgari ücret acilen vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmalÄ± ve en az 2500 TL olarak açÄ±klanmalÄ±dÄ±r. Artan gelir vergisi uygulamasÄ± iÅŸçilere deÄŸil patronlara uygulanmalÄ±, iÅŸçilerden kesilen gelir vergisi oranÄ± yüzde 15’te sabitlenmelidir. Emekli maaÅŸÄ±nda katsayÄ± tekrar eski seviyesine yükseltilmeli, en düÅŸük emekli maaÅŸÄ± da 2500 lira olarak açÄ±klanmalÄ±dÄ±r” dedi.

UÄŸur son olarak talepleri sÄ±ralayarak, “ÇalÄ±ÅŸma saatleri haftada 35 saate düÅŸürülerek, yeni istihdam olanaklarÄ± yaratÄ±lmalÄ±, iÅŸsiz kalan herkese çalÄ±ÅŸma sürelerine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n bu süre boyunca iÅŸsizlik maaÅŸÄ± ödenmeli, iÅŸsizlik fonu bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir yere kaynak olarak aktarÄ±lmamalÄ±dÄ±r. EÄŸitime, saÄŸlÄ±ÄŸa ayrÄ±lan bütçe ÅŸimdi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi kÄ±sÄ±tlanmamalÄ±, tam tersine halkÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ± önceleyen bir bütçe hazÄ±rlanmalÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 10:40

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