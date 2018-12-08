Lena Chamamyan Ä°stanbulâ€™da konser verdi, hayranlarÄ±yla buluÅŸtu

Suriyeli Ermeni MÃ¼zisyen Lena Chamamyan, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonunda sahneye Ã§Ä±ktÄ±.Â

Suriyeli Ermeni Müzisyen Lena Chamamyan, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonunda sahne aldÄ±.

Kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere seslenen ÅŸarkÄ±cÄ±, duyurusunun konserden kÄ±sa bir süre önce yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, "Hepinize çok teÅŸekkür ediyorum. AyrÄ±ca bilet bulamadÄ±ÄŸÄ± için gelemeyenlerden de özür diliyorum. Ä°nÅŸallah yakÄ±nda baÅŸka bir konser daha yaparÄ±z” dedi.

ÅžarkÄ±larÄ±nda sevgiye ve aÅŸka daha çok yer vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Chamamyan, kimsenin görünüÅŸü, Ä±rkÄ± ve giyimi dolayÄ±sÄ±yla bir diÄŸer insanÄ± korkutmaya hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

SanatçÄ±, ÅŸarkÄ±larÄ±nda Arapça ve Ä°ngilizce sözlerin yanÄ± sÄ±ra Arap ülkelerinin farklÄ± lehçelerinden ifadelere de yer verdi.

Chamamyan'a piyanoda Wajdi Riahi, basta Basile Mouton, davulda Ariel Tessier, perküsyonda Wassim Derbel, kemanda Marwa Fafir, kanunda Hend Zouari, düdükte ise Gürkan Çakmak eÅŸlik etti.

Konserde "We will go home" ve "Lamma Bada" solo çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra "Bali Maak", "Kissat Ishk", "Washa2a Al Hawa", "Akher El Aan'oud", "Shaam", "Ana Souriya", "Sareri" ve "Bent Shalabiye" gibi parçalar seslendirildi.

LENA CHAMAMYAN KÄ°MDÄ°R?

Suriye’de doÄŸan bir Ermeni olan Lena Chamamyan’Ä±n babasÄ± MaraÅŸlÄ±, annesi ise Mardinli.

Ä°lk konserini henüz beÅŸ yaÅŸÄ±ndayken dünyaya geldiÄŸi ÅŸehir olan Åžam'da veren Chamamyan, caz, folk, oryantal, fado, sufi, Afrika ve Latin ezgilerini harmanlayarak oluÅŸturduÄŸu müziÄŸiyle büyük bir dinleyici kitlesine kavuÅŸtu.

Henüz 5 yaÅŸÄ±ndayken kreÅŸ öÄŸretmenin onu keÅŸfetmesiyle müziÄŸe adÄ±m atan sanatçÄ±nÄ±n profesyonel anlamda ilk çÄ±kÄ±ÅŸÄ± ise 2006 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± "Hal Asmar El-lon" adlÄ± albümüyle oldu. Bu albüm, MÄ±sÄ±r'da "Kültürel Kaynak Ödülü" ile "Radyo Monte Carlo Orta DoÄŸu Ödülü"ne deÄŸer görüldü.

ÅžarkÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra söz yazarlÄ±ÄŸÄ± ve prodüktörlük de yapan Chamamyan, 2008 yÄ±lÄ±nda Avusturya basÄ±nÄ± tarafÄ±ndan "dünya müziÄŸi ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ±" dalÄ±nda beÅŸ yÄ±ldÄ±z aldÄ±. 2011 yÄ±lÄ±nda ise Arabian Business (Arap Ä°ÅŸ DünyasÄ±) Dergisi tarafÄ±ndan, Arap dünyasÄ±ndaki en etkili 500 kiÅŸiden biri olarak gösterildi.

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