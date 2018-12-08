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FotoÄŸraf: DHA
BartÄ±n Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±, trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti
08 AralÄ±k 2018 10:01
BartÄ±n Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Erkan Kalender, Amasra ilÃ§esinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
BartÄ±n- Amasra karayolunun Amasra tüneli çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda meydana gelen kazada BartÄ±n Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Erkan Kalender hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Amasra'dan BartÄ±n yönüne giden Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Erkan Kalender yönetimindeki otomobil, tünel çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda kontrolden çÄ±kÄ±p orta refüje çarptÄ±. Ä°hbar üzerine bölgeye saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erkan Kalender, ambulansla BartÄ±n Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak Kalender, doktorlarÄ±n tüm müdahalelerine karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±. (BartÄ±n/DHA)
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