Trump'tan eski bakanÄ± Tillerson'a 'Aptal' ve 'Tembel' hakaretleri

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, eski dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± Rex Tillerson iÃ§in 'Aptal' ve 'Tembel' ifadelerini kullandÄ±.

Amerika BirleÅŸik Devletleri (ABD) BaÅŸkanÄ± Donald Trump tartÄ±ÅŸma yaratacak sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±na bir yenisini ekleyerek eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä± hedef aldÄ±.

Görevdeyken Trump'Ä± "KanunlarÄ± ihlal edecek" ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmakla eleÅŸtiren Tillerson'a Trump'tan "Aptal" ve "Tembel" hakaretleri geldi.

Trump, görevdeki DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'yu övdüÄŸü Twitter paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Mike Pompeo muhteÅŸem bir iÅŸ çÄ±karÄ±yor, onunla gurur duyuyorum. Selefi Rex Tillerson'Ä±n gerekli zihinsel kapasitesi yoktu. Bir kaya kadar aptaldÄ±, ondan yeteri kadar hÄ±zlÄ± kurtulamadÄ±m. Çok tembeldi. Åžimdi DÄ±ÅŸiÅŸleri'nde harika bir ruh var."

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018

(DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 09:40

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