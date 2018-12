Trump'tan eski bakanÄ± Tillerson'a 'Aptal' ve 'Tembel' hakaretleri

ABD Başkanı Donald Trump, eski dışişleri bakanı Rex Tillerson için 'Aptal' ve 'Tembel' ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump tartışma yaratacak sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekleyerek eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı hedef aldı.

Görevdeyken Trump'ı "Kanunları ihlal edecek" şekilde çalışmakla eleştiren Tillerson'a Trump'tan "Aptal" ve "Tembel" hakaretleri geldi.

Trump, görevdeki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu övdüğü Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mike Pompeo muhteşem bir iş çıkarıyor, onunla gurur duyuyorum. Selefi Rex Tillerson'ın gerekli zihinsel kapasitesi yoktu. Bir kaya kadar aptaldı, ondan yeteri kadar hızlı kurtulamadım. Çok tembeldi. Şimdi Dışişleri'nde harika bir ruh var."

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!