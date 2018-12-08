AKP, yerel seÃ§imde 6 il ve 60 ilÃ§ede MHPâ€™yi destekleyecek

AKP ile MHP'nin yerel seÃ§im ittifak formÃ¼lÃ¼nÃ¼n 'bÃ¼yÃ¼kÅŸehir ittifakÄ± yapÄ±lan iller' ile 'ilÃ§e ittifakÄ± yapÄ±lan iller' olarak iki ayrÄ± ayaÄŸÄ± var.

AKP ile MHP arasÄ±ndaki yerel seçim ittifakÄ±nÄ±n genel hatlarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Buna göre AKP, MHP’ye 6 il ile 2014’te sahip olduÄŸu 60’tan fazla ilçede destek vermeyi planlÄ±yor.

Hürriyet’in haberine göre 30 büyükÅŸehir içinde, MHP’nin aday çÄ±karmayarak AKP’yi destekleyeceÄŸi iller Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir, Erzurum ve Denizli. AKP’nin MHP’yi destekleyeceÄŸi iller ise Adana, Mersin, Manisa, AydÄ±n, MuÄŸla ve büyükÅŸehir olmayan ancak Devlet Bahçeli’nin memleketi olmasÄ± sebebiyle MHP için önem arz eden Osmaniye.

MHP’nin 2014’te yerel seçiminde aldÄ±ÄŸÄ± ilçelerde AKP, MHP’yi destekleyecek ve aday çÄ±karmayacak. Buna karÅŸÄ±lÄ±k MHP de ilin diÄŸer ilçelerinde aday çÄ±karmayacak. Formül, büyükÅŸehir adayÄ± AKP’ye bÄ±rakÄ±lan iller için de aynÄ± ÅŸekilde uygulanacak. AKP, bu illerde, Ankara’da 2 veya 3, Ä°stanbul’da 2 veya 3, Adana’da 8, AydÄ±n’da 3, Manisa’da 6, Mersin’de 7, Osmaniye’de 9, Ä°zmir ve Denizli’de de birer ilçeyi MHP’ye bÄ±rakacak.

AKP’nin Ä°stanbul’da vereceÄŸi ilçeler 2014 hesaplamasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda. Çünkü MHP’nin Ä°stanbul’da 2014’te aldÄ±ÄŸÄ± ilçe bulunmuyor.

30 büyükÅŸehir arasÄ±nda olan diÄŸer illerde ise sadece ‘ilçe ittifakÄ±’ yapÄ±lacak. Ä°ki partinin ayrÄ± ayrÄ± büyükÅŸehir adayÄ± çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± bu illerdeki ilçe ittifakÄ±nda, 2014 yerel seçim sonuçlarÄ±na bakÄ±lacak. Ä°ki partinin aldÄ±ÄŸÄ± ilçeler paylaÅŸÄ±lacak. DiÄŸer parti, o ilçede aday çÄ±karmayacak. Bu büyükÅŸehirlerden 2014 yerel seçim sonuçlarÄ±na göre, Afyonkarahisar’da 12, Antalya, BalÄ±kesir, Denizli, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Konya’da birer ilçe MHP’ye bÄ±rakÄ±lacak. MHP de diÄŸer ilçelerde aday çÄ±karmayacak ve AKP’nin adayÄ±nÄ± destekleyecek. Muhalefetin elinde olan ilçelerde ise ittifak partilerinden en çok oyu alan partinin adayÄ± desteklenecek. Muhalefetin sahip olduÄŸu ilçelerin paylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± durumunda bu sayÄ± artabilecek.

DÄ°ÄžER Ä°LLER VE MECLÄ°SLER

Ä°ttifak görüÅŸmelerinde zaman zaman tartÄ±ÅŸÄ±lan belediye meclis üyeliklerinde iÅŸ birliÄŸine gidilmesi formülünden ise vazgeçildi. Her parti, kendi meclis üyeleri ile seçime girecek. AKP ve MHP’nin kendi listesi ile seçime girmesiyle Türkiye genelindeki oy oranlarÄ±nÄ±n belirlenmesi amaçlanÄ±yor. BazÄ± yerlerde, belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n bir partiden, belediye meclisinin çoÄŸunluÄŸunun diÄŸer ittifak partisinden olmasÄ± gibi sonuçlar da çÄ±kabilecek. Geri kalan ve büyükÅŸehir olmayan 51 ilde ise ittifak yapÄ±lmayacak. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan: BahÃ§eli ile bu hafta iÃ§erisinde bir araya gelebiliriz

2019 yerel seÃ§imlerinde AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 09:09

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