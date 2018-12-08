FotoÄŸraf: Ahmet AkbÄ±yÄ±k/AA
Konya'da otomobil, polis aracÄ±na Ã§arptÄ±: 1 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti
Konya'da yaÅŸanan trafik kazasÄ±nda 1 polis yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 2'si polis 4 kiÅŸi yaralandÄ±.
Konya'da polislerin bulunduÄŸu araca bir otomobilin çarpmasÄ± sonucu 1 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti, 2'si polis 4 kiÅŸi yaralandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye göre, YaÅŸar Orman (37) idaresindeki 42 DIB 73 plakalÄ± polis aracÄ±na, merkez Karatay ilçesinde Fetih Caddesi ile KarakayÄ±ÅŸ Caddesi'nin kesiÅŸtiÄŸi kavÅŸakta, Muhammed Ali Toraman'Ä±n (25) kullandÄ±ÄŸÄ± 42 FKG 63 plakalÄ± otomobil çarptÄ±. ÇarpmanÄ±n ÅŸiddetiyle kontrolden çÄ±kan polis aracÄ± devrildi.
Kazada, Olay Yeri Åžube MüdürlüÄŸünde görevli polis Ali Teke yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Yaralanan polisler YaÅŸar Orman ve Mevlüt BoÄŸaz ile otomobildeki Muhammed Ali Toraman ve Muazzez YÄ±lmaz, ambulanslarla Konya’daki farklÄ± hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu öÄŸrenildi. (Konya/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 08:42