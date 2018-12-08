Selahattin DemirtaÅŸ'tan Le Monde'a mektup

HDP'nin eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, Le Monde gazetesine mektup yazarak destek ve dayanÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

HDP'nin tutuklu eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, Fransa'da yayÄ±mlanan Le Monde gazetesine mektup yazdÄ±. DemirtaÅŸ mektubunda 12 AralÄ±k'ta tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nÄ±n görüleceÄŸi bilgisini paylaÅŸarak Le Monde'a davayÄ± yerinde izlemeleri veya dava için destek ve dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±larÄ± yapmalarÄ±nÄ± istedi.

ArtÄ± Gerçek'in haberine göre araÅŸtÄ±rmacÄ± ve çevirmen AyÅŸe Erdem, DemirtaÅŸ'Ä±n Le Monde gazetesine gönderdiÄŸi mektubu özetleyerek çevirdi:

"Size bu mektubu iki yÄ±ldÄ±r yasa dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde tutulduÄŸum Yüksek Güvenlikli Cezaevinden avukatlarÄ±m aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gönderiyorum .... Åžu ana kadar partim HDP’ye mensup beÅŸ bine yakÄ±n kiÅŸi aynÄ± amaçla tutuklandÄ±. Halen 58 belediye baÅŸkanÄ± ve 9 milletvekili de benimle birlikte cezaevindedir ... DüÅŸünceyi açÄ±klama özgürlüÄŸümüz, siyaset yapma hakkÄ±mÄ±z, Kürt kimliÄŸimiz nedeniyle uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z açÄ±k ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve kiÅŸi güvenliÄŸimiz nedeniyle bugün de ben sizlerden destek ve dayanÄ±ÅŸma talep ediyorum. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinde uluslararasÄ± dayanÄ±ÅŸmanÄ±n hayati derecede önemli olduÄŸuna olan inançla sizin de elinizden gelen her türlü çabayÄ± göstereceÄŸiniz umuyor, diliyorum ... 12 AralÄ±k 2018 tarihinde tutuklu olduÄŸum davanÄ±n duruÅŸmasÄ± yapÄ±lacak ve üç gün sürecek. Mümkünse davayÄ± yerinde izlemenizi veya tüm imkanlarÄ±nÄ±zla bu dava için destek ve dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±larÄ± yapmanÄ±zÄ± çok önemsiyorum."

Mektubun Le Monde'da yayÄ±mlanan orijinali için tÄ±klayÄ±nÄ±z. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 08:33

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