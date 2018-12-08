Ä°talya'da gece kulÃ¼bÃ¼nde izdiham: 6 Ã¶lÃ¼ 100 yaralÄ±

Ä°talya'nÄ±n Ancona ÅŸehrindeki bir gece kulÃ¼bÃ¼nde yaÅŸanan izdihamda 6 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 100 kiÅŸi yaralandÄ±.

Ä°talya'nÄ±n doÄŸusundaki sahil kenti Ancona'da bir gece kulübünde yaÅŸanan izdihamda 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 100 kiÅŸi yaralandÄ±.

Ancona'ya baÄŸlÄ± Corinaldo'da yaÅŸanan olayda, gece kulübü içerisinde biber gazÄ± sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve paniÄŸe bunun neden olduÄŸu ileri sürüldü. Bu iddia, henüz yetkililerce doÄŸrulanmadÄ±.

BBC'nin haberine göre Lanterna Azzura adlÄ± mekanda Ä°talya'nÄ±n en tanÄ±nmÄ±ÅŸ rap ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±ndan Sfera Ebbasta'nÄ±n konseri esnasÄ±nda yaÅŸanan olay, yerel saatle gece yarÄ±sÄ± 01.00 sularÄ±nda gerçekleÅŸti. Ä°zdiham sÄ±rasÄ±nda mekanda yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸinin olduÄŸu belirtiliyor.

YaralÄ±larÄ±n Senigallia ve Ancona'daki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. YaralÄ±lardan 10'unun durumu aÄŸÄ±r. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 09:27

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