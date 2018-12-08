Fatih'te 5 katlÄ± binada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±, mahsur kalanlar kurtarÄ±ldÄ±

Fatih'te 5 katlÄ± binanÄ±n giriÅŸindeki ikinci el beyaz eÅŸya dÃ¼kkanÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n nedeniyle Ã¼st katlarda mahsur kalan 10 kiÅŸi dumandan etkilendi.

Ä°stanbul Fatih'te 5 katlÄ± bir binanÄ±n giriÅŸ katÄ±nda bulunan ikinci el beyaz eÅŸya dükkanÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°ÅŸ yerindeki yangÄ±n nedeniyle üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 10 kiÅŸi itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. Alev alev yanan iÅŸ yeri kullanÄ±lamaz hale gelirken, binada hasar meydana geldi.

Molla Gürani Mahallesi Selçuk Sultan Cami Sokak'ta bulunan 5 katlÄ± bir binanÄ±n giriÅŸ katÄ±ndaki ikinci el beyaz eÅŸya dükkânÄ±nda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°ÅŸ yerinden alevler yükseldiÄŸini gören vatandaÅŸlar durumu itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Ä°tfaiye ekipleri yangÄ±na müdahale ederken, binada üst katlarda mahsur kalan aralarÄ±nda çocuk ve kadÄ±nlarÄ±n da bulunduÄŸu 10 kiÅŸi diÄŸer itfaiye erleri tarafÄ±ndan merdiven yardÄ±mÄ±yla tek tek kurtarÄ±ldÄ±.

Dumandan etkilenenler, olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahale yapÄ±larak çevredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hastanelere kaldÄ±rÄ±lan kiÅŸilerin durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu öÄŸrenildi. Ä°tfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saatte kontrol altÄ±na aldÄ±. Yanan iÅŸ yerinde bir süre soÄŸutma çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. YangÄ±n nedeniyle beyaz eÅŸyalar tamamen yanarken, binada da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 07:26

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