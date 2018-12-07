Mersin'de saÄŸanak tarÄ±m alanlarÄ±na zarar verdi

Mersin'de, 2 gÃ¼ndÃ¼r devam eden saÄŸanak, Tarsus ilÃ§esinde 5 bin dekarlÄ±k tarÄ±m alanÄ±nda hasara yol aÃ§tÄ±.

Kentte 2 gündür etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± seralarÄ±n ve tarlalarÄ±n zarar gördüÄŸü Tarsus ilçesinde 5 bin dekarlÄ±k tarÄ±m alanÄ±nda zarar oluÅŸtuÄŸu belirlendi. Tarsus Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ali Ergezer, "Mahallelerimizdeki toplam 20 bin dekar alanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 5 bin dekarÄ± ÅŸu an sular altÄ±nda. Yani ekili alanÄ±n 4'de 1'i sular altÄ±nda" dedi.



Mersin'de, 2 gündür devam eden saÄŸanak, Tarsus ilçesinde bazÄ± tarÄ±m alanlarÄ±nda hasara yol açtÄ±. Kentte günlük yaÅŸamÄ± olumsuz etkileyen yaÄŸÄ±ÅŸ, seralara ve açÄ±k alanda sebze üretiminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Tarsus ilçesindeki tarÄ±m alanlarÄ±na da zarar verdi.

Ä°lçede BahÅŸiÅŸ, YeÅŸiltepe ve Kulak Mahallelerindeki bazÄ± seralarÄ±n yanÄ± sÄ±ra tarlalar sular altÄ±nda kaldÄ±. Özellikle, lahana, Ä±spanak ve biber gibi ürünlerin yetiÅŸtirildiÄŸi alanlarda zarar oluÅŸtu. Çiftçiler, seralarÄ±n onarÄ±mÄ± için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.

FotoÄŸraf: Hakan Can Åžahin/AA

5 BÄ°N DEKARLIK ALANDA ZARAR

Tarsus Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ali Ergezer, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Tarsus ilçesinde BahÅŸiÅŸ, Kulak, YeÅŸiltepe, AliefendioÄŸlu, AliaÄŸa ve Köselerli mahallelerinde sera ve tarÄ±m alanÄ±nÄ±n etkilendiÄŸini söyledi.

Hasar tespit çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü ve çiftçilerle görüÅŸtüÄŸünü aktaran Ergezer, "Bu mahallelerimizdeki toplam 20 bin dekar alanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 5 bin dekarÄ± ÅŸu an sular altÄ±nda. Yani ekili alanÄ±n 4'de 1'i sular altÄ±nda" dedi.

Ergezer, çiftçilerin ürünlerini sular nedeniyle hasat edemediÄŸini ifade ederek, "Sular çekildikten sonra çiftçiler ürünlerin toplayacaklar ancak ürünler o zaman çürümeye baÅŸlar. Bugün çiftçilerle görüÅŸtük. Hepsi maÄŸdur durumda. Her yÄ±l, 'Seneye burada böyle bir ÅŸey yaÅŸanmayacak' deniliyor. Ancak her yÄ±l aynÄ± sorunla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. 20 yÄ±ldÄ±r çekilen bir çile. YaÄŸmur devam etmezse çiftçiler 10 gün içerisinde ürünleri toplamaya girerler ama iÅŸe yarar ürün kalmaz. Biz de yaÄŸmur nedeniyle yüzeysel bir tespit yaptÄ±k. Pazartesinden itibaren gerçek tespitler yapÄ±lacak" deÄŸerlendirmesinde bulundu. (AA)

FotoÄŸraf: Hakan Can Åžahin/AA

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