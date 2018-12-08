Ä°ki kilo alÄ±nan bir Ã¼rÃ¼n yarÄ±m kiloya kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼

Malatya'da semt pazarÄ±ndaki yurttaÅŸlara enflasyon rakamlarÄ±nÄ± ve bu rakamlarÄ±n kendilerine nasÄ±l yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduk.

KÄ±vÄ±lcÄ±m EFTELYA

Hivda TAÅž

Malatya

Kriz halinin olduÄŸu yurtta geçtiÄŸimiz günlerde açÄ±klanan yÄ±llÄ±k enflasyon rakamlarÄ±na göre bir kaç puanlÄ±k düÅŸüÅŸün yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Ortaya çÄ±kan rakamlarÄ±n yurttaÅŸlara nasÄ±l yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek için Malatya’da semt pazarÄ±nÄ±n yolunu tutuyoruz. Önceden 2 kilograma aldÄ±klarÄ± bir ürünün yarÄ±m kilograma kadar düÅŸtüÄŸünü söyleyen yurttaÅŸlar, kriz dolardan kaynaklÄ± ise dolar düÅŸünce neden fiyatlarÄ±n düÅŸmediÄŸini soruyor. Eskiden 100 TL’ye bir sürü ÅŸey alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edilen pazarda, esnaf da dertli; “ArtÄ±k zarar ediyoruz.”

Hava soÄŸuktu, yarÄ±m kilo mandalina alÄ±p pazar yerinde yürüyüÅŸe geçiyoruz. Ä°ÅŸsiz ve evli 30 yaÅŸÄ±ndaki Semra Çelik, “Temel ihtiyaçlarÄ±mÄ± karÅŸÄ±layabiliyorum ama ÅŸöyle ki her ÅŸeyden eskisinden daha az alarak karÅŸÄ±layabiliyorum” diyor ve durumunu ÅŸöyle örneklendiriyor: “Eskiden herhangi bir meyveden 2 kilo alabiliyorsam ÅŸimdi yarÄ±m kilo alabiliyorum.” AlÄ±m gücünün çok fazla düÅŸtüÄŸünü ifade eden Çelik, “Bu krizin dolarÄ±n artÄ±ÅŸÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± söyleniyor ama dolarÄ±n artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n neye baÄŸlÄ± olduÄŸuna bakmak lazÄ±m. Bu artÄ±ÅŸÄ±n sebebini bilemiyorum. Ama kendi açÄ±mdan ÅŸunu söyleyebilirim, alÄ±m gücüm çok fazla düÅŸtü” diyor.

‘DÖVÄ°Z DÜÅžÜNCE NEDEN FÄ°YATLAR DÜÅžMÜYOR?’

Pazar yerinde ilerlemeye devam ettik. SoÄŸan tezgahÄ±nda soÄŸan seçen Mehmet Bulam’Ä±n yanÄ±na yaklaÅŸÄ±yoruz. Önce röportaj vermekte çekimser davranan Bulam, soÄŸan aldÄ±ÄŸÄ± pazar esnafÄ±nÄ±n da Ä±srarÄ±yla konuÅŸmaya baÅŸlÄ±yor. “GeçmiÅŸ yÄ±llara göre hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± artÄ±yor, bir ÅŸeyler yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Fiyatlarda epey yükseliÅŸ var” diyen Bulam, “Norveç’ten gelen bir balÄ±k türü var. Önceden 7-10 TL falandÄ±, ÅŸimdi sordum 20 TL. ‘Esnafa döviz düÅŸünce fiyat neden düÅŸmüyor?’ diye sordum. ‘Yüksek fiyata alÄ±yoruz, yüksek fiyata da satmak zorunda kalÄ±yoruz’ dedi. Onlar da haklÄ± yoksa nasÄ±l kâr elde edecekler?” diyor. Biraz soluklanan Bulam, “Geçen yÄ±l 30 TL ile pazara çÄ±kÄ±lÄ±rken ÅŸimdi 60-70 TL ile çÄ±kÄ±lÄ±yor. Büyük bir farklÄ±lÄ±k var. Geçen seneki bütçemizle aynÄ± ürünleri alamÄ±yoruz” diyor.

‘ESKÄ°DEN 100 TL Ä°LE BÄ°R SÜRÜ ÅžEY ALINIYORDU’

FotoÄŸraf: Evrensel

Pazar yerinde ilerlerken türkü söyleyerek ve gülümseyerek mandalina satan bir pazar esnafÄ± dikkatimizi çekiyor. 25 yaÅŸÄ±nda olan ve 14 senedir bu mesleÄŸi yapan Hasan Hüseyin’e temel ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layÄ±p karÅŸÄ±layamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruyoruz. Bir yandan satÄ±ÅŸ yapÄ±p bir yandan sorularÄ±mÄ±za cevap vermeye çalÄ±ÅŸan Hüseyin, “Temel ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±layamÄ±yoruz, yetiÅŸmiyor” diyor. MüÅŸteri için poÅŸete mandalina koyan Hüseyin, “DolarÄ±n artÄ±ÅŸÄ± da satÄ±ÅŸlarÄ± etkiledi tabi. MüÅŸteriler pazara geliyor, alÄ±ÅŸveriÅŸ yapamÄ±yor. Eskiden insanlar 100 TL ile geliyordu, pazardan bir sürü ÅŸey alabiliyordu ama ÅŸu an alamÄ±yorlar” diyor.

ESNAF: GEÇÄ°N KÂR ETMEYÄ°, ZARAR EDÄ°YORUZ

“Gelin domates alÄ±n, alamazsanÄ±z çalÄ±n!” diye esprili bir dille domates satmaya çalÄ±ÅŸan bir baÅŸka pazar esnafÄ± dikkatimizi çekiyor bu sefer. YanÄ±na vardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda o da röportaj isteÄŸimizi geri çevirmedi, beraber domates tezgahÄ±nÄ±n arkasÄ±na geçtik. Temel ihtiyaçlarÄ±nÄ± dahi karÅŸÄ±layamadÄ±ÄŸÄ±ndan yakÄ±nan Ufuk DoÄŸan, “Temel ihtiyaçlarÄ±mÄ± karÅŸÄ±layabiliyor olsaydÄ±m ÅŸu an burada domates satmazdÄ±m” diyor. SatÄ±ÅŸlarÄ±n ve zamlarÄ±n dolarla alakalÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen DoÄŸan, “Dolar düÅŸtü fakat yiyeceklere gelen zamlar düÅŸmedi. Tüm bunlar iktidarÄ±n yaptÄ±klarÄ±yla alakalÄ±” diyor. DoÄŸan, “Günde 30 TL kazanÄ±yorsak 50 TL harcamak zorunda kalÄ±yoruz, nasÄ±l geçinelim? Her hafta fiyatlar yükseliyor, insanlarÄ±n alÄ±m gücü düÅŸtüÄŸü için bizi de etkiliyor. Hal fiyatlarÄ± da yüksek, domatesi 2.5 TL’ye alÄ±p 2 TL’ye satÄ±yoruz. Geçin kâr etmeyi zarar ediyoruz” diyerek gidiÅŸattan yakÄ±nÄ±yor.

‘KRÄ°ZÄ°N SEBEBÄ° ÜRETÄ°M OLMAMASI’

Röportaj yapmak istediÄŸimizi söylediÄŸimiz bir kadÄ±n ise, “Ben size sorayÄ±m kimin sayesinde bu ekonomik kriz? Ä°ktidardakiler sayesinde, onlar utansÄ±n!” diye tepki göstererek yanÄ±mÄ±zdan ayrÄ±lÄ±yor. Bu sÄ±rada yanÄ±mÄ±zdan geçmekte olan genç bir kadÄ±n ricamÄ±zÄ± kÄ±rmÄ±yor ve bizimle konuÅŸmaya baÅŸlÄ±yor. BankacÄ±lÄ±k ve sigortacÄ±lÄ±k bölümünden mezun ancak her 5 üniversite mezunundan 1’i u gibi iÅŸsiz olan Özlem Özcan, “Ä°ÅŸsiz olduÄŸum için ailemin yardÄ±mÄ±yla temel ihtiyaçlarÄ±mÄ± karÅŸÄ±lamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Meyve, et-balÄ±k türü ÅŸeyleri epey kÄ±sÄ±tlÄ± alabiliyorum. Mecburen kÄ±sÄ±tlÄ± çünkü iÅŸsizim” diyor. Krizin sebeplerinin üretimin olmamasÄ±nÄ±n olduÄŸunu düÅŸünen Özcan, “Türkiye olarak üretmiyoruz. Yani hep dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±yoruz. Üretmeyince, ÅŸeker fabrikalarÄ±mÄ±z satÄ±ldÄ±kça böyle oluyor” diyor.

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