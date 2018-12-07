AltÄ±ok : YandaÅŸ sermaye Ä°zmir'i yaÄŸmalamak istiyor

Urla'da yapÄ±lmak istenen taÅŸ ocaÄŸÄ± tesisleriyle ilgili konuÅŸan Zeynep AltÄ±ok, 'YandaÅŸ sermaye Ä°zmir'i yaÄŸmalamak iÃ§in fÄ±rsat kolluyor' dedi.

Önceki dönem Ä°zmir Milletvekili Zeynep AltÄ±ok, Urla BalÄ±klÄ±ova mevkiine yapÄ±lmak istenen taÅŸ ocaÄŸÄ± tesislerine karÅŸÄ± düzenlenecek etkinlik için çaÄŸrÄ±da bulundu.

Eski Ä°zmir Milletvekili Zeynep AltÄ±ok, 9 AralÄ±k Pazar günü saat 12.00'da köy meydanÄ±nda BalÄ±klÄ±ova KadÄ±ovacÄ±k Çevre Platformu tarafÄ±ndan organize edilen etkinliklerle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “BalÄ±oklÄ±ova KadÄ±ovacÄ±k mevkiinde 'Nitelikli DoÄŸal Koruma AlanÄ±' içine yapÄ±lmasÄ± planlanan taÅŸ ocaÄŸÄ± için bölgenin SÄ°T derecesi deÄŸiÅŸtirilip onaylanarak 'ÇED gerekli deÄŸildir' kararÄ± verildi. KadÄ±ovacÄ±k köylüleri tarÄ±m ve zeytincilikle geçimini saÄŸlÄ±yor. Zeytinlik alanlara 250-750 metre mesafede açÄ±lacak bir maden iÅŸletmesinin zeytinliklere zarar vermeden, toz ve duman çÄ±karmadan faaliyette bulunulmasÄ± mümkün deÄŸildir. TaÅŸ ocaÄŸÄ± faaliyete geçtikten sonra bölgedeki tüm tarÄ±m arazileri ve zeytinlik alanlar zamanla verimsiz hale gelecek, sonucunda insansÄ±zlaÅŸacaktÄ±r. Bölgede yaÅŸayan köylüler öncelikli olmak üzere, hiçbir Urla’Ä± buraya taÅŸ ocaÄŸÄ± kurulmasÄ±nÄ±, yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n yok edilmessini istemiyor ve bunun için mücadele ediyor. Ben bu vesile ile BalÄ±klÄ±ova KadÄ±ovacÄ±k Çevre Platformunun çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± bir kez daha yinelemek istiyorum; Ä°zmir’de ki tüm STK’larÄ±, doÄŸaseverleri, çevre aktivistlerini 9 AralÄ±k Pazar günü aramÄ±zda görmek, KadÄ±ovacÄ±k köylülerinin sesine ses katmak istiyoruz” dedi.

‘ÇEVRE VE DOÄžA TALANINA DUR DEME ZAMANIDIR’

AKP iktidarÄ±ndan güç alan yandaÅŸ sermayenin Ä°zmir’i yaÄŸmalamak için fÄ±rsat kolladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Zeynep AltÄ±ok ÅŸunlarÄ± söyledi; “Menemen Karagölden, Bergama’ya, Seferhisar’a, Urla’ya ve Karaburun’a kadar tüm bölgeyi yaÄŸmalamak için her türlü hukuksuzluÄŸa baÅŸvuruyorlar. Bunu yaparken iktidar ve devlet gücünü kullanÄ±yorlar. Ä°ki gün önce AydÄ±n KÄ±zÄ±lcaköy’de yapÄ±lmak istenen JES'e karÅŸÄ±, yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± korumak isteyen KÄ±zÄ±lcaköy’lü kadÄ±nlara genç yaÅŸlÄ± demeden bibergazÄ± ve jopla saldÄ±rdÄ±lar. AKP iktidarÄ± çevre, doÄŸa ve halk düÅŸmanÄ± olan yaÄŸmacÄ±/talancÄ± sermaye düzeninin güvenlik bekçisi haline gelmiÅŸtir. AKP’nin enerji, maden ve ulaÅŸtÄ±rma sektörüne dair politikalarÄ± sonucu su kaynaklarÄ± kirletiliyor, tarÄ±m alanlarÄ± yok edilip verimsizleÅŸiyor, aÄŸaçlar kesiliyor, kÄ±sacasÄ± doÄŸa ve çevre tümüyle yok ediliyor. YaÄŸma ve talan mantÄ±ÄŸÄ±yla doÄŸaya saldÄ±ran ÅŸirketlerin gücünü iktidardan aldÄ±ÄŸÄ± çok açÄ±k. DoÄŸayÄ±, çevreyi, insanÄ± hiçe sayan AKP'nin rant ve talana dayalÄ± ekonomi anlayÄ±ÅŸÄ±, sadece bu günümüzü deÄŸil, geleceÄŸimizi de çalÄ±yor. Bizler Urla ve Ä°zmir’in geleceÄŸini yok edecek, yaÄŸmalayacak bu anlayÄ±ÅŸa karÅŸÄ± her türlü hukuki mücadelenin yanÄ± sÄ±ra, sokakta da itirazÄ±mÄ±zÄ± yükselteceÄŸiz. Bu nedenle Ä°zmir’de ki tüm STK'larÄ±, çevre aktivistlerini ve parti örgütlerimizi 9 AralÄ±k günü KadÄ±ovacÄ±k köyüne bekliyoruz. Åžimdi Urla’nÄ±n, Ä°zmir'in tüm Türkiye’nin topraÄŸÄ±na, havasÄ±na, suyuna sahip çÄ±kma, çevre ve doÄŸa talanÄ±na dur de zamanÄ±dÄ±r." (HABER MERKEZÄ°)

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