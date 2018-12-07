Ä°stismar sanÄ±ÄŸÄ±nÄ±n annesinden savunma: â€˜KÄ±z deÄŸil, unuturâ€™

Erzurum'da 14 yaÅŸÄ±ndaki Y.Gâ€™ye cinsel istismarda bulunan 27 yaÅŸÄ±ndaki Y.Gâ€™nin tutuksuz yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

Erzurum AÅŸkale’de akrabasÄ± olan 14 yaÅŸÄ±ndaki Ortaokul ÖÄŸrencisi Y.G’ye cinsel istismarda bulunan 27 yaÅŸÄ±ndaki Y.G’nin tutuksuz yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. DuruÅŸmada sanÄ±ktan ÅŸikayetçi olan Y.G’nin annesi, davadan vazgeçmeleri için baskÄ± gördüklerini ÅŸu sözlerle anlattÄ±: “SanÄ±ÄŸÄ±n annesi evime gelip, ‘Senin çocuÄŸun erkek. KÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bozulmadÄ± ki. Bir ÅŸey olmaz, unutur gider’ diyerek ÅŸikayetçi olmamamÄ±zÄ± istedi” dedi.

DHA'dan Hümeyra Pardeli'nin haberine göre, AÅŸkale’de iki aile arasÄ±nda kavga çÄ±ktÄ±. KavganÄ±n ardÄ±ndan aileler, darp iddiasÄ±yla birbirlerinden ÅŸikayetçi oldu. AÅŸkale Merkez Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada kavganÄ±n sebebinin çocuk istismarÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. AÅŸkale BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± istismarla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Çocuk izleme merkezinde ifadesi alÄ±nan Y.G, 9-10 yaÅŸlarÄ±ndan itibaren istismara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Yine istismar giriÅŸimi olduÄŸunda bu kez durumu ailesine anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun üzerine de iki aile arasÄ±nda kavga çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Y.G’ye sistematik olarak yÄ±llarca istismarda bulunan Y.G. ise suçlamalarÄ± kabul etmeyerek, iftiraya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. 30 Mart günü tutuklanarak cezaevine konulan Y.G. hakkÄ±nda çocuÄŸun cinsel istismarÄ± suçundan 16 yÄ±l, cebir tehdit veya hile kullanarak kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma suçundan ise 4.5 yÄ±ldan 11 yÄ±l 3 aya kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±. Bir süre cezaevinde kaldÄ±ktan sonra tahliye edilen Y.G, Erzurum 1’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen davanÄ±n dünkü duruÅŸmasÄ±nda suçlamalarÄ± yine kabul etmedi.

DuruÅŸmada Y.G’nin annesi de dinlendi. Anne ifadesinde, sanÄ±ÄŸÄ±n ailesinin sürekli evlerine gelerek ÅŸikayetten vazgeçmeleri konusunda baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± ve ÅŸöyle konuÅŸtu: “SanÄ±ÄŸÄ±n annesi Åž.G. evime gelerek, ‘Senin çocuÄŸun erkek. KÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bozulmadÄ± ki. Bir ÅŸey olmaz, unutur gider’ dedi. Bizi her gördükleri yerde ‘ÇocuÄŸumun adÄ±nÄ± kimseye söylemeyeceksin. Mahkemeye gidip yalan söyledik diyeceksiniz’ diyorlar. Åžikayetçiyim.”

Mahkeme duruÅŸmayÄ± erteledi. (HABER MERKEZÄ°)

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