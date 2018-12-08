Ä°zmir'de nasÄ±l bir yerel yÃ¶netime ihtiyaÃ§ var?

Ä°zmirâ€™de sendika ve oda temsilcileri ile emekÃ§ilerin yerel seÃ§imlere yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± ve aday belirleme sÃ¼recini konuÅŸtuk.

Metehan UD

Ä°zmir

Yerel seçimler için siyasi partiler aday önerilerinde bulunuyor, kulisler yapÄ±lÄ±yor fakat “NasÄ±l bir yerel yönetim” sorusu gündeme gelmiyor.

Ä°zmir’de DÄ°SK, KESK ve TMMOB temsilcileri ile emek cephesinin yerel seçimlere yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± ve adaylar belirlenirken nasÄ±l hareket edilmesi gerektiÄŸi üzerine konuÅŸtuk. Seçimlere kriz ve yaÄŸma politikalarÄ±nÄ±n altÄ±nda gidildiÄŸini sendika ve meslek odalarÄ±, emek, demokrasi ve barÄ±ÅŸ mücadelesine destek verecek adaylarÄ±n ön plana çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istediler.

Aday profilini çizen DÄ°SK Ege Bölge Temsilcisi MemiÅŸ SarÄ± “Toplumsal muhalefetin öncülüÄŸünü yapan, yerelden iktidara giden yolu benimseyen, sosyal belediyecilik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± net olarak ortaya koyan, yerelde kalkÄ±nmayÄ± savunan, kadÄ±nlara belediyede yer veren, örgütlenmenin önünde engel koymayacak adaylarÄ±n öne çÄ±karÄ±lmasÄ± konusunda talebimiz var. Ezilenlerin, emekçilerin nefes alabileceÄŸi yerlerin büyütülmesi ve yeni mevzilerin kazanÄ±lmasÄ± için emek ve demokrasi güçlerinin bu tür adaylarÄ± destekleyebileceÄŸini, etrafÄ±nda birleÅŸebileceÄŸini söyleyebiliriz” dedi.

‘SEÇÄ°M SONRASI DA TAKÄ°PÇÄ°SÄ° OLACAÄžIZ’

SarÄ±, “Belediye baÅŸkanlarÄ± gelip geçicidir ama belediye iÅŸçileri kalÄ±cÄ±dÄ±r ve en aÄŸÄ±r koÅŸullarda kentlilerin yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸmesi için hizmet veriyorlar. Adaylar, iÅŸçilerin kenti yönetecek baÅŸkanÄ± seçtikleri gibi kendi patronlarÄ±nÄ± da seçtiÄŸini unutmasÄ±nlar. Ä°zmir’de Genel Ä°ÅŸ üyesi belediye emekçileri çevresiyle birlikte belirleyici bir güçtür. Seçildikten sonra da bu vaatleri veren belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± tek tek takip edeceÄŸiz”.

KESK Ä°zmir Åžubeler Platformu Yürütme Üyesi ve EÄŸitim Sen Ä°zmir 1 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Necip Vardal ise, katÄ±lÄ±mcÄ± yerel yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± hayata geçirmek için çalÄ±ÅŸma yapacaklarÄ±nÄ± dile getirdi. Türkiye’de OvacÄ±k Belediyesi gibi az da olsa buna örnek olduÄŸunu belirten Vardal, emek, demokrasi ve barÄ±ÅŸ mücadelesi veren, emekçilerle yan yana duran adaylarÄ± KESK’in de destekleyeceÄŸi söyledi. Yerel yönetim tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n aday adaylarÄ±nÄ±n ismi üzerinden ilerlediÄŸine dikkat çeken Vardal, ortaya konmuÅŸ bir yerel yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±, ilkeler, yerel yönetim politikalarÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir süreç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Vardal, isimlerin popülerliÄŸi, seçimlerin alÄ±nÄ±p alÄ±namayacaÄŸÄ± üzerine odaklanmÄ±ÅŸ olan bir sürecin yürüdüÄŸünü dile getirdi.

‘KRÄ°Z VE YAÄžMA ALTINDA SEÇÄ°ME GÄ°DÄ°YORUZ’

Yerel yönetim seçimlerinin özel bir dönemde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen TMMOB Ä°zmir Ä°KK Dönem Sözcüsü Melih YalçÄ±n “Seçimler, 17 yÄ±ldÄ±r artarak devam eden rant ekonomisine dayalÄ± bir politikanÄ±n sonucunda krize ve kentlerdeki yaÄŸma politikalarÄ±nÄ±n giderek yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir döneme denk geldi. Bu anlamda bu yerel yönetim seçimlerinin farklÄ± bir ÅŸekilde ele alÄ±nmasÄ± gerekiyor. Åžimdiye kadar devam eden adaylÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ±ndan ziyade nasÄ±l bir yerel yönetim çalÄ±ÅŸmasÄ± üzerine konuÅŸmanÄ±n daha faydalÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Rant politikalarÄ± sadece AKP’nin deÄŸil, CHP’nin de bu rant politikalarÄ±na çok fazla direnmediÄŸi, daha çok bunlara yol açtÄ±ÄŸÄ± veya uyumlu çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz. Ä°lerleyen sürece yönelik kaygÄ± taÅŸÄ±yoruz. Biz de özellikle bu seçim döneminde geleceÄŸimizi etkileyen rant politikalarÄ±nÄ±n konuÅŸulmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz” dedi.

Belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da tek baÅŸÄ±na karar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, karar alma mekanizmasÄ±nÄ± halka indirmediÄŸini belirten YalçÄ±n, belediye meclislerinin bir hükmü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

PANEL VE FORUM DÜZENLENECEK

Ä°zmir Emek ve Demokrasi Güçleri yerel seçimler ilk etkinliÄŸini hafta sonu yapacak. ‘OlaÄŸanüstü KoÅŸullarda Yerel Seçim ve Demokrasi’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla 9 AralÄ±k Pazar günü saat 15:00’te Kültürpak Ä°smet Ä°nönü Kültür Merkezinde düzenlenecek panele DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, 26. Dönem Ä°zmir CHP Milletvekili Zeynep AltÄ±ok, HDP Parti Sözcüsü ve Ä°stanbul Milletvekili Saruhan Oluç ve EMEP GYK Üyesi Levent Tüzel konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lacak. Panelin ardÄ±ndan da forum gerçekleÅŸtirilecek.

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