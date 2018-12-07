Recticelâ€™de iÅŸÃ§iler fabrikada eyleme baÅŸladÄ±

Ä°stanbul Tuzlaâ€™da bulunan Recticel fabrikasÄ±nda patronun sendikayÄ± tanÄ±mamasÄ± Ã¼zerine iÅŸÃ§iler fabrikada eyleme baÅŸladÄ±.

Ä°stanbul Tuzla’da bulunan Recticel fabrikasÄ±nda iÅŸçilerinin Petrol-Ä°ÅŸ sendikasÄ±nda örgütlenme çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. Ä°ÅŸçiler patronun sendikayÄ± tanÄ±mamaya devam etmesi üzerine kendilerini fabrikaya kitledi.

Eylem devam ederken fabrika önünde açÄ±klama yayÄ±nlayan Petrol-Ä°ÅŸ sendikasÄ±, iÅŸçilerin sendikal hakkÄ±nÄ±n engellenmek istendiÄŸine dikkat çekti.

AçÄ±klamayÄ± yapan Genel Örgütlenme ve EÄŸitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, Rectikel'de iÅŸ tanÄ±mÄ±nÄ±n farklÄ± bir iÅŸkolunda belirlenmesine karÅŸÄ± Petrol-Ä°ÅŸ sendikasÄ±nÄ±n hukuki süreç baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve incelemeler sonucunda iÅŸkolunun 4 no'lu olarak belirlendiÄŸini belirtti. Örgütlenme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 3 yÄ±ldÄ±r sürdüÄŸü belirten Tekik, iÅŸverenin yargÄ± ve bakanlÄ±k kararÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± dile getirdi.

Mesut Tekik, Recticel iÅŸverenin, iÅŸçilerin sendikalÄ± olma iradesini boÅŸa çÄ±karma giriÅŸimlerine devam ederek uluslararasÄ± çalÄ±ÅŸma normlarÄ±na, Anayasa’ya ve yasalara aykÄ±rÄ± davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±’nÄ±n diyaloÄŸa ve müzakereye açÄ±k olduÄŸunu belirten Tekik, iÅŸverene de çaÄŸrÄ± yaparak bir an önce masaya oturmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ± sloganlarla ve mücadele kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sürdürüleceÄŸi vurgusuyla sona erdi. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: Recticel iÅŸçileri

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