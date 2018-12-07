Kamu hastanelerinde personel aÃ§Ä±ÄŸÄ±

Kamu hastanelerinde ultrasonografi cihazlarÄ±nÄ± kullanabilen yeterli sayÄ±da uzman doktorun bulunmamasÄ±, hastalÄ±klarÄ±n teÅŸhis sÃ¼resini uzatÄ±yor.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu hastanelerinde uzman hekim ve personel açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hat safhaya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu sorunun üzerine ciddi bir ÅŸekilde eÄŸilmesi gerektiÄŸini söyledi. NiÄŸde Ömer Halisdemir Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde yeterli radyoloji uzmanÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± yönünde ÅŸikayetler aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Gürer “Hastanede ultrasonografi cihazlarÄ±nÄ± kullanabilen ve bu cihazlarla insanlardaki hastalÄ±klarÄ± teÅŸhis eden radyoloji uzmanÄ± sayÄ±sÄ± olmasÄ± gerektiÄŸinin yarÄ±sÄ±ndan bile daha az. Özellikle son aylarda radyoloji uzmanÄ± sayÄ±sÄ±nda ciddi oranda azalma olduÄŸu belirtiliyor. Hayati öneme sahip olan bu alanda yeterli sayÄ±da uzman doktorun bulunmamasÄ±, hastalÄ±klarÄ±n teÅŸhis süresini uzatÄ±yor. BakanlÄ±ÄŸÄ±n hayati öneme sahip olan bu bölümdeki eksikliÄŸi gidermesi gerekiyor” dedi. (HABER MERKEZÄ°)



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