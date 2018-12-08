Fatma Kurtulan: Ã‡Ã¶zÃ¼m sÃ¼reci cezalandÄ±rÄ±lÄ±yor

HDP Grup BaÅŸkanvekili Fatma Kurtulan, Selahattin DemirtaÅŸ ve SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder'e verilen cezayÄ± deÄŸerlendirdi.

Birkan BULUT

Ankara

HDP Grup BaÅŸkanvekili Fatma Kurtulan, 2013 Newroz’undaki konuÅŸmalar gerekçe gösterilerek HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve HDP Ankara eski Milletvekili SÄ±rrÄ± Süreyya Önder’e verilen hapis cezasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. Çözüm sürecinde partilerinin oluÅŸturduÄŸu heyetin önemli ve riskli sorumluluklar aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Kurtulan, çözüm sürecinin cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘YARGI AKP’NÄ°N SOPASI OLDU’

Ä°ktidarÄ±n 5 yÄ±l içinde deÄŸiÅŸen yönelimini deÄŸerlendiren HDP Grup BaÅŸkanvekili Fatma Kurtulan gazetemize SÄ±rrÄ± Süreyya Önder, Selahattin DemirtaÅŸ, Ä°dris Baluken ve Pervin Buldan’Ä±n çözüm sürecinde oluÅŸturduklarÄ± heyetin Türkiye adÄ±na önemli bir sürecin yürütücüsü olduklarÄ±nÄ± ifade etti. “Büyük riskleri de taÅŸÄ±yan bir görevdi” diyen Kurtulan heyetin bu bu sorumluluÄŸu yerine getirerek devletin bilgisi dahilinde bir çalÄ±ÅŸma yürüttüÄŸünü hatÄ±rlattÄ±. 2013 Newroz’unda okunan Öcalan mektubunun kamuoyuna barÄ±ÅŸa ne kadar yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettirdiÄŸini belirten Kurtulan, “Ancak sonrasÄ±nda ErdoÄŸan’Ä±n ve AKP’nin çözüm masasÄ±nÄ± devirmesiyle birlikte tek adam sisteminin yerleÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±klÄ±k ettik. Demokrasinin gereÄŸi olan kuvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± laÄŸvedilerek yargÄ± AKP’nin sopasÄ± oldu. Bu kararla birlikte tüm dünyanÄ±n gözü önünde cereyan eden bir durumla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k” dedi.

‘BAÅžKA ÜLKEDE ÖDÜL VERÄ°RLER’

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n AÄ°HM’in DemirataÅŸ kararÄ±na verdiÄŸi “karÅŸÄ± hamle yaparÄ±z” yanÄ±tÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eski bir dosyanÄ±n öne alÄ±narak DemirtaÅŸ ve Önder’e ceza verildiÄŸini kaydeden Kurtulan, iktidarÄ±n yargÄ±nÄ±n itibarÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bir pozisyon aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bütün muhaliflerin cezaevine konulmasÄ±nÄ±n aslÄ±nda bir seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± da olduÄŸuna dikkat çeken Kurtulan, iktidarÄ±n Selahattin DemirtaÅŸ’Ä± bir engel olmaktan çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. “Fakat biliyoruz ki Selahattin DemirtaÅŸ cezaevinde direnmeye devam edecek ve SÄ±rrÄ± Süreyya Önder’in son sözünün arkasÄ±ndayÄ±z” diyen Kurtulan ÅŸöyle devam etti: “Ancak sadece seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± olarak görmüyoruz. O dönemki çözüm sürecinin de cezalandÄ±rÄ±lmak istendiÄŸini söyleyebiliriz. Bugün baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise bir süreç yok. BaskÄ±, iÅŸkence, yok sayma, ölümlerdeki artÄ±ÅŸlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bu dönemde Türkiye’de çözüm süreci konjektürü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz. BaÅŸka ülkelerde ödüllendirilen barÄ±ÅŸ için çalÄ±ÅŸmalar, bizde cezalandÄ±rÄ±lÄ±yor.”

22 Mart 2013 tarihli Yeni Åžafak, Vatan, HaberTurk, Hürriyet ve Posta gazetelerinin birinci sayfalarÄ±. | Kolaj: Evrensel

O DÖNEM MANÅžETLERÄ° SÜSLEMÄ°ÅžTÄ°!

HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve HDP Ankara eski Milletvekili SÄ±rrÄ± Süreyya Önder’in 2013 yÄ±lÄ±ndaki Newroz’da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalar nedeniyle aldÄ±klar ceza, o dönem neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Çözüm sürecinde PKK lideri Abdullah Öcaalan’Ä±n mektubunun okunduÄŸu DiyarbakÄ±r Newrozu, birçok kesim tarafÄ±ndan dönüm noktasÄ± olarak görülmüÅŸtü. SÄ±rrÄ± Süreyya Önder’in okuduÄŸu ve bugün hapse girmesine gerekçe gösterilen Öcalan mektubunu, dönemin BaÅŸbakanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da olumlu bulduÄŸunu söylemiÅŸti. Gazetelerin manÅŸete taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Newroz mitingi, YeniÅŸafak’ta “Silah sustu, barÄ±ÅŸ zamanÄ±” Sabah’ta “PKK çekiliyor”, Hürriyet’te “Silah devri bitti”, Milliyet ve Posta Gazetelerinde ise “Silahlara Veda” baÅŸlÄ±klarÄ±yla yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Hükümete yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen birçok köÅŸe yazarÄ± ve gazetecinin o dönem çözüm sürecindeki geliÅŸmeleri överek barÄ±ÅŸ çaÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±yordu. Ancak 2013 Newroz’undan 5 yÄ±l sonra aynÄ± gazeteler, HDP’li DemirtaÅŸ ve Önder’in hapis cezasÄ± almasÄ±nda büyük bir haber deÄŸeri görmedi.

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