Bozgeyik: Enflasyon dÃ¼ÅŸÃ¼yormuÅŸ gibi algÄ± yapÄ±lÄ±yor

Enflasyon dÃ¼ÅŸÃ¼yor algÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik, 'Milyonlarca insan kriz ile yaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor' dedi.

AçÄ±klanan rakamlarla enflasyon düÅŸüyormuÅŸ gibi algÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik, “Bugün milyonlarca insan kriz ile uzun zamandÄ±r yaÅŸam mücadelesi veriyor” dedi.

Ekonomide yaÅŸanan kriz nedeniyle en temel ihtiyaç maddelerine hemen her gün yeni zamanlar gelirken, milyonlarca çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiren asgari ücret görüÅŸmeleri baÅŸladÄ±. DiÄŸer yandan ise “YoksullaÅŸmaya, iÅŸsizliÄŸe, güvencesizliÄŸe karÅŸÄ± birlikte mücadeleye” sloganÄ±yla KESK tarafÄ±ndan 9 AralÄ±k’ta Samsun’da, 15 AralÄ±k’ta Adana’da, 16 AralÄ±k’ta DiyarbakÄ±r’da, 22 AralÄ±k’ta ise Ä°stanbul’da bölge mitingleri yapÄ±lacak.

Batman’da bulunan KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik, ülkede yaÅŸanan ekonomik krizin iÅŸçi ve emekçilere yansÄ±masÄ± ve bölge mitinglerine dair Mezopotamya AjansÄ±ndan (MA) Metin Yoksu’ya konuÅŸtu.

‘ASGARÄ° ÜCRETLÄ°LER AÇLIK SINIRININ ALTINDA’

Emekçilerin ÅŸu sÄ±ralar temel gündemi olan ekonomik kriz üzerinde duran Bozgeyik, yaÅŸanan krizin doÄŸal olarak emeÄŸi ile geçinen tüm herkesi yakÄ±ndan ilgilendirdiÄŸini belirtti. Bozgeyik, “Kriz nedeniyle bugün yaklaÅŸÄ±k 10 milyon asgari ücretle çalÄ±ÅŸan iÅŸçi, açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±r duruma geldi” dedi.

‘ASGARÄ° 2 BÄ°N 800 TL ÜCRET TALEBÄ° YERÄ°NDEDÄ°R’

Bozgeyik, iÅŸçi ve emekçilerin ne durumda olduÄŸunu ise ÅŸu sözlerle dile getirdi: “Bugün pazara çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda tüketim maddelerine yoÄŸun bir zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Gerçek enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n yüzde 25’lerde olduÄŸunu biliyoruz. GeçtiÄŸimiz günlerde açÄ±klanan enflasyon rakamlarÄ±nda, sanki enflasyon düÅŸüyormuÅŸ algÄ±sÄ± yaratÄ±lÄ±yor. Oysa gerçek durum vahimdir. Bugün dolar düÅŸünce krizi durdurduk algÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor. Oysaki dolarÄ±n yeniden yukarÄ± çÄ±kmasÄ± dahi krizin boyutlarÄ±nÄ± ortaya seriyor. Havuz medyasÄ± algÄ± yaratarak krizin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederken, bugün milyonlar kriz ile uzun zamandÄ±r yaÅŸam mücadelesi veriyor. Ä°ÅŸçi sendikalarÄ±nÄ±n bu anlamÄ±yla talep ettiÄŸi asgari ücret 2 bin 800 TL doÄŸru ve yerindedir. Asgari ücretin belirlenmesi ile kamu emekçilerinin de buna göre bir düzenleme yapÄ±larak ücretleri yeniden belirlenmelidir. Çünkü iÅŸçiler ve kamu emekçileri, yoksullukla yaÅŸam mücadelesi veriyor.”

BÖLGE MÄ°TÄ°NGÄ°NE DAVET

YaÅŸanan ekonomik krize emekçilerin sebep olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, faturasÄ±nÄ±n da emekçilere çÄ±karÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Bozgeyik, tüm emekçileri ve demokrasi güçlerini düzenleyecekleri bölge mitinglerine davet ederek, krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilere kesilemeyeceÄŸini haykÄ±racaklarÄ±nÄ± dile getirdi. (HABER MERKEZÄ°)

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