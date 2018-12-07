Ä°stanbul Tiyatro Festivali perdelerini kapattÄ±

22. Ä°stanbul Tiyatro Festivali perdelerini kapadÄ±. YaklaÅŸÄ±k 25 bin kiÅŸinin takip ettiÄŸi festivalde, doluluk oranÄ± yÃ¼zde 97'ye ulaÅŸtÄ±.

Ä°stanbul Kültür Sanat VakfÄ± (Ä°KSV) tarafÄ±ndan 17 KasÄ±m-4 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda düzenlenen 22. Ä°stanbul Tiyatro Festivali perdelerini kapadÄ±. 25 bine varan tiyatroseverin takip ettiÄŸi festivalde doluluk oranÄ± yüzde 97’ye ulaÅŸtÄ±. Ücretsiz olarak düzenlenen yan etkinlik programÄ±na 1500 kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

18 gün süren festivalde Türkiye’den 12, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan 12 olmak üzere 24 tiyatro, dans ve performans topluluÄŸundan toplam 56 gösteri sahnelendi. Bu oyunlardan 10’unun dünya prömiyeri 21’inin ise Türkiye prömiyeri gerçekleÅŸtirildi.

Festivalin onur ödülleri 42 yÄ±llÄ±k tiyatro oyunculuÄŸu süresince dünya tiyatro edebiyatÄ±nÄ±n belli baÅŸlÄ± oyun yazarlarÄ±nÄ±n eserinde baÅŸrol oynayan Oyuncu ve Yönetmen Zeliha Berksoy ile Rusya’nÄ±n önde gelen oyuncularÄ±ndan, aynÄ± zamanda Theatre of Nations’Ä±n Sanat Direktörü Evgeny Mironov’a takdim edildi. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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