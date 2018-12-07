EskiÅŸehirâ€™de kitap fuarÄ± heyecanÄ±

Bu yÄ±l ilk kez dÃ¼zenlenen EskiÅŸehir Kitap FuarÄ±, 11-16 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda EskiÅŸehir Ticaret OdasÄ± TÃœYAP Fuar Merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Bu yÄ±l ilk kez düzenlenen EskiÅŸehir Kitap FuarÄ±, 11-16 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda EskiÅŸehir Ticaret OdasÄ±-TÜYAP Fuar Merkezinde gerçekleÅŸtirilecek. 170 yayÄ±nevinin katÄ±lacaÄŸÄ± fuarda panel, söyleÅŸi, atölye çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve çocuk etkinliklerinden oluÅŸan 50 kültür etkinliÄŸi yapÄ±lacak.

EskiÅŸehirli okurlar, fuar süresince Ä°lber OrtaylÄ±, Ä°pek ÇalÄ±ÅŸlar, YÄ±lmaz Özdil, Ahmet Telli, ÇiÄŸdem GündeÅŸ, Hasan Ali ToptaÅŸ, Hikmet AnÄ±l Öztekin, Haydar Ergülen, Sevgi Özel, Ahmet ÅžimÅŸirgil, Akgün Akova, Mine G. KÄ±rÄ±kkanat, Deniz BayramoÄŸlu, Murat MenteÅŸ, Ezel Akay ve Mete Yarar’Ä±n da arasÄ±nda olduÄŸu pek çok yazarla buluÅŸma imkanÄ± bulacak.

GiriÅŸin ücretsiz olduÄŸu fuar, her gün 10.00-19.30 saatleri arasÄ±nda, kapanÄ±ÅŸ günü olan 16 AralÄ±k tarihinde ise 19.00’a kadar ziyaret edilebilecek. AyrÄ±ca AraÅŸtÄ±rmacÄ± Atilla Oral tarafÄ±ndan “Atatürk ve EskiÅŸehir FotoÄŸraflarÄ± Sergisi” fuar süresince okurlarÄ±n ziyaretine açÄ±k olacak. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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