70 bin 160 mÃ¼ltecinin geÃ§iÅŸi engellendi

Edirneâ€™de son 11 ayda yapÄ±lan operasyonlarda, Avrupaâ€™ya gitme hayaliyle Yunanistan ve Bulgaristanâ€™a geÃ§mek isteyen 70 bin 160 mÃ¼lteci engellendi.

Edirne’de son 11 ayda gerçekleÅŸtirilen operasyonlarda, Avrupa’ya gitme hayaliyle Yunanistan ve Bulgaristan’a geçmek isteyen 70 bin 160 mülteci engellendi. 2015 yÄ±lÄ±nda Türkiye ile AB arasÄ±nda imzalanan “Geri Kabul AntlaÅŸmasÄ±” sonrasÄ±, Ege ve Akdeniz’de sÄ±kÄ± önlemler alÄ±nÄ±nca mülteciler daha tehlikeli yollarÄ± seçmeye baÅŸladÄ±. Durumu fÄ±rsata çeviren insan tacirleri de kiÅŸi baÅŸÄ± geçiÅŸ ücretlerini artÄ±rdÄ±.

YaÅŸadÄ±klarÄ± ülkelerden ekonomik koÅŸullar ya da iç savaÅŸ nedeniyle kaçarak Türkiye’ye giriÅŸ yapan mülteciler ve göçmenler, Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle Yunanistan ve Bulgaristan’a sÄ±nÄ±r olan Edirne’ye geliyor. GeçiÅŸ yollarÄ± her geçen gün biraz daha zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± için mülteciler, Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan’a ya da kara sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± kullanarak Bulgaristan’a geçmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. DHA’nÄ±n haberine göre; ‘organizatör’ ya da ‘kÄ±lavuz’ olarak bilinen insan kaçakçÄ±larÄ±na yüklü miktarlarda para ödeniyor. Ancak mültecilerin Avrupa hayali, askeri denetimler ve polis operasyonlarÄ±yla çoÄŸu zaman Edirne’de son buluyor.

FotoÄŸraf: DHA

SAYI BÄ°R YILDA Ä°KÄ° KATINA ÇIKTI

AçÄ±klanan verilerine göre Edirne’de geçen yÄ±l 47 bin 731 göçmen sÄ±nÄ±rÄ± geçerken alÄ±konuldu. Bu yÄ±l ise sayÄ± iki katÄ±na çÄ±ktÄ±! Edirne Göç Ä°daresi verilerine göre, 2015 yÄ±lÄ±nda 21 bin 953, 2016 yÄ±lÄ±nda 29 bin 670, 2017 yÄ±lÄ±nda 47 bin 731 mülteci ya da göçmenin engellendiÄŸi Edirne’de, bu yÄ±lÄ±n ilk 11 ayÄ±nda rakam 70 bin 160’a çÄ±ktÄ±. GeçiÅŸi engellenen mülteciler arasÄ±nda en çok Suriye, Afganistan ve PakistanlÄ±lar yer alÄ±yor.

KÄ°ÅžÄ° BAÅžI EN AZ 1500 DOLAR

Göçmen ve mültecilerin Yunanistan ya da Bulgaristan’a yasa dÄ±ÅŸÄ± yolarak gidebilmek için insan kaçakçÄ±larÄ±na kiÅŸi baÅŸÄ± en az 1500 dolar ödedikleri öÄŸrenildi. ‘Organizatör’ ya da ‘kÄ±lavuz’ denilen insan kaçakçÄ±larÄ±nÄ±n küçük yaÅŸtaki çocuklar için yüzde 50 indirim yaparak 750 dolar aldÄ±klarÄ± da belirtildi! AyrÄ±ca kasÄ±m ayÄ±nda alÄ±konan 7 bin göçmenden 3 bininin, Yunanistan’da polis tarafÄ±ndan ÅŸiddet görerek zorla geri gönderildiÄŸi ifade edildi. Bu göçmenlerden 4’ü, sÄ±nÄ±rdaki AdasarhanlÄ± ve Akçadam köylerinde ölü bulundu. YarÄ± çÄ±plak bulunan göçmenlerin donarak öldükleri tespit edildi. Çok sayÄ±da mülteci ise yÄ±l içerisinde Meriç Nehri’nde botlarÄ± devrilerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

‘GERÄ° KABUL’ SONRASI OPERASYONLAR ARTTI

Avrupa’ya mülteci akÄ±nÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± için devreye sokulan “Geri Kabul AntlaÅŸmasÄ±” 16 mart 2013 tarihinde Türkiye ile AB arasÄ±nda imzalanan metinle yürürlüÄŸe girdi. 4 nisan 2016 tarihinde de geri gönderilenleri taÅŸÄ±yan ilk gemi Türkiye kÄ±yÄ±sÄ±na yanaÅŸtÄ±. Bu süreçte gerek karada gerekse denizde mültecilere yönelik operasyonlar arttÄ±. AntlaÅŸma ile birlikte Türkiye’ye mali yardÄ±mlar gündeme geldi. Geri Kabul AnlaÅŸmasÄ±, temel bir insan hakkÄ± olan “istediÄŸi ülkeye sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ±”na mani olduÄŸu gerekçiyle eleÅŸtiriliyor. AB, ayrÄ±ca Türkiye’ye mülteci geçiÅŸinde ‘bekçilik” rolü vermekle eleÅŸtiriliyor. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

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