TÃ¼rkiye-ABD YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Suriye Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu Ankara'da toplandÄ±

ABD'nin FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda kuracaÄŸÄ± gÃ¶zlem noktalarÄ±na dair konuÅŸan ABD'ninÂ SuriyeÂ Ã–zel Temsilcisi: AmacÄ±mÄ±z taciz atÄ±ÅŸlarÄ±nda cesaretin kÄ±rÄ±lmasÄ±

Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Suriye ÇalÄ±ÅŸma Grubu 3’üncü toplantÄ±sÄ± sona erdi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, iki ülkenin dÄ±ÅŸiÅŸleri ve milli savunma bakanlÄ±klarÄ±ndan üst düzey yetkililerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, Menbic Yol HaritasÄ±'nÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n taahhüt edildiÄŸini açÄ±kladÄ±. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise, Menbic yol haritasÄ±yla ilgili kriterleri saÄŸlamak için yÄ±l sonuna kadar bazÄ± adÄ±mlar atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'ABD MÜNBÄ°Ç'TE 'BAZI ADIMLAR' Ä°ÇÄ°N SÖZ VERDÄ°'

Jeffrey, Ankara'da yapÄ±lan Suriye konulu 3. ortak çalÄ±ÅŸma grubu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

ABD temsilcisi, toplantÄ±da FÄ±rat'Ä±n doÄŸusundan Ä°dlib'e, Suriye'ye iliÅŸkin tüm konularÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Menbic'te yol haritasÄ± gereÄŸince çeÅŸitli devriye faaliyetleri yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Jeffrey ÅŸunlarÄ± ifade etti: "ABD'nin Menbic'te bulunan PYD ve YPG üyelerinin ayrÄ±lmasÄ± ve yerel konseyler ile yerel askeri personel arasÄ±nda bu örgütlerin üyelerinin yer almamasÄ± konusundaki taahhütünü yerine getirerek güvenlik incelemesi yapÄ±yoruz. YÄ±l sonuna kadar kriterleri mümkün olan en kÄ±sa sürede saÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan emin olmak için bazÄ± adÄ±mlar daha atacaÄŸÄ±z. BunlarÄ±n bazÄ±larÄ± aralÄ±k sonuna kadar tamamlanacak."

'GÖZLEM NOKTASININ AMACI TACÄ°Z ATEÅžÄ° AÇILMASINDAN VAZGEÇÄ°RMEK'

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre ABD'nin FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda kuracaÄŸÄ± gözlem noktalarÄ±na dair konuÅŸan Jeffrey, "AmacÄ±, taciz ateÅŸi açÄ±lmasÄ±ndan vazgeçirmek. Onlar 'muharebe konuÅŸlanmasÄ±' deÄŸiller, 'gözlem' noktalarÄ±. Kimseyi kimseye ateÅŸ açmaktan alÄ±koymayÄ± amaçlÄ±yor deÄŸiller. Bir alanda gözlem yapabiliyorsak, o alanda yüksek ihtimalle daha az ateÅŸ açÄ±lacaÄŸÄ± fikriyle, orada ne olup bittiÄŸini anlamayÄ± amaçlÄ±yorlar"



"ABD ve Türkiye'nin yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi olmadan Suriye'de nihai bir çözüm bulunmasÄ± mümkün deÄŸil" diyen Jeffrey, Menbic modelini uygulayabilecekleri diÄŸer alanlarÄ± ortak planlama sürecinde ele alacaklarÄ±nÄ±, bu planlamanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Jeffrey, bu ortak planlamanÄ±n Türkiye'yi Ä°dlib'de desteklemeyi de içereceÄŸini ifade etti.

JEFFERY ASTANA SÜRECÄ°NDEN ESAD'I SORUMLU TUTTU

Jeffrey, Astana süreciyle ilgili eleÅŸtirisinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine, eleÅŸtirisinin sürece yönelik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Astana süreci iÅŸliyor. Bununla hiçbir sorunumuz yok" dedi. Jeffrey, sürecin iÅŸlememesinin nedenini Esad'a baÄŸladÄ±: "En güçlü ÅŸekilde inanÄ±yoruz ki sürecin ilerlemeyiÅŸinin sorumlusu rejim."

'KAYGILARI WASHÄ°NGTON'A Ä°LETECEÄžÄ°Z'

Jeffrey, Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar'Ä±n, görüÅŸmelerinde ABD'nin gözlem noktalarÄ±ndan vazgeçmesi ve YPG ile iÅŸbirliÄŸini sonlandÄ±rmasÄ± konusundaki hassasiyetleri kendisine ilettiÄŸinin anÄ±msatÄ±lmasÄ± üzerine, "IÅžÄ°D ile mücadelede kesinti olmayacaÄŸÄ±nÄ± kendilerine ilettik. Bakan, kuzeydoÄŸudan Türkiye'ye yönelen tehdit konusunda çok açÄ±ktÄ±. Bunu Washington'a ileteceÄŸiz" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Yüksek Düzeyli Suriye ÇalÄ±ÅŸma Grubu’nun bir sonraki toplantÄ±sÄ±nÄ±n en geç Åžubat 2019’a kadar Washington'da toplanmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da bildirildi. (HABER MERKEZÄ°)

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