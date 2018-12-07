'SaÄŸlÄ±kta 30 dakika kuralÄ± gerÃ§ekÃ§i ve hukuki deÄŸil'

SaÄŸlÄ±k personelinin hastanelere 30 dakika mesafede ikamet etmesini isteyen genelgeye saÄŸlÄ±k Ã¶rgÃ¼tleri, 'gerÃ§ekÃ§i deÄŸil' diyerek karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.

SaÄŸlÄ±k Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Muhammed Güven imzasÄ±yla saÄŸlÄ±k il müdürlükleri ve YÖK (Yüksek ÖÄŸretim Kurumu) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gönderilen genelgeyle, kamu ve özel saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±nda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ihtiyaç halinde ulaÅŸabilmeleri için iÅŸyerlerine 30 dakika mesafede ikamet etmeleri istendi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, genelde ÅŸu ifadelere yer verildi: “Ä°lgili personelin normal ulaÅŸÄ±m ÅŸartlarÄ±nda 30 dakika içinde saÄŸlÄ±k kuruluÅŸunda bulunmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak ÅŸekilde kanun hükmüne riayet edilmeli.”

‘DÜZENLEME TEDÄ°RGÄ°NLÄ°K YARATIR’

Genelgeyi Evrensel'e deÄŸerlendiren SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Kara, ÅŸehir hastanelerini hastanÄ±n bile ulaÅŸamayacaÄŸÄ± kent dÄ±ÅŸÄ±na inÅŸa eden zihniyetin bu yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n gerçekçi olmadÄ±ÄŸÄ±na ve popülist olduÄŸuna dikkat çekerek “Åžehir hastanesine hastanÄ±n ulaÅŸÄ±mÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±yken hekim ulaÅŸsa ne olur?” dedi. AyrÄ±ca hastanelerde acil servislerin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± buradaki hekim, hemÅŸire ve diÄŸer personelin nöbet tuttuÄŸunu hatÄ±rlatan Kara “Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hekimlerimiz icap nöbeti de tutuyorlar. Yani evinde acil bir duruma karÅŸÄ± 24 saat telefonu açÄ±k bekliyor. Bu nöbetin ücreti arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za ödeniyor. AnladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kadarÄ±yla bu nöbeti tüm saÄŸlÄ±k emekçilerine uygulamak ve bu ücreti ortadan kaldÄ±rmak istiyorlar” dedi. Ankara’da hastaneler bölgesinde 50 bine yakÄ±n saÄŸlÄ±k emekçisinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu bölgede bu kadar personelin nasÄ±l ev bulacaÄŸÄ±nÄ±n ve bölgedeki kiralarÄ±n da yüksekliÄŸine iÅŸaret eden Kara “Bunu yapmak istiyorsanÄ±z ya saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±na kira yardÄ±mÄ± yapacaksÄ±nÄ±z ya da lojman tahsis edeceksiniz” dedi. Kara, önceki yÄ±llarda bakanlÄ±ÄŸÄ±n bunu yine gündeme getirdiÄŸini Anayasa Mahkemesinin bu düzenlemeyi iptal ettiÄŸini hatÄ±rlatarak “Ne deÄŸiÅŸti de bunu tekrar gündeme getiriyorsunuz. Bu düzenleme sadece saÄŸlÄ±k alanÄ±nda güvencesizlik ve tedirginlik yaratÄ±r. BakanlÄ±k acil olarak bundan vazgeçmelidir. Biz de iptal edilmesi için hukuki süreç baÅŸlatacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu. Genelgenin saÄŸlÄ±k alanÄ±ndaki sorunlarÄ± bilmemenin sonucu olarak deÄŸerlendiren Kara “Ä°htiyaç varsa acil servislere takviye yapÄ±lÄ±r” dedi.

‘ZORLAMA HUKUKÄ° DEÄžÄ°L’

Ä°satanbul Tabip OdasÄ± Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman Öztürk ise genelgeyi "absürt" olarak nitelendirerek özellikle büyük ÅŸehirlerde bunun uygulanmasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. “FarklÄ± semtlerde farklÄ± hastanelerde çalÄ±ÅŸan karÄ± koca doktorlar peki ne yapacak?” diye soran Öztürk, afet ve acil durumlarda saÄŸlÄ±k emekçilerinin bir emir beklemeden hareket ettiÄŸini ve bunun çok sayÄ±da örneÄŸi olduÄŸunu belirtti. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± bu konuda duyarlÄ± ise zorlama yerine saÄŸlÄ±k personelinin evine yakÄ±n hastaneye tayinini kolaylaÅŸtÄ±racak düzenlemeler yapmasÄ±nÄ± gerektiÄŸini söyleyen Öztürk, daha önce de gündeme gelen düzenlemenin hukuk dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu için mahkemeden döndüÄŸünü hatÄ±rlattÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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