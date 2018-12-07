OPECÂ veÂ OPECÂ dÄ±ÅŸÄ± Ã¼lkeler, petrol Ã¼retimini azaltma kararÄ± aldÄ±

Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'da toplanan OPEC ve OPEC dÄ±ÅŸÄ± Ã¼lkeler, gÃ¼nlÃ¼k petrol Ã¼retiminde 1 milyon 200 varil kesinti kararÄ± aldÄ±.

Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'da düzenlenen 5. OPEC ve OPEC dÄ±ÅŸÄ± ülkeler toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan petrol üretiminin azaltma kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi BakanÄ± ve Petrol Ä°hraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) KonferansÄ± BaÅŸkanÄ± Suhail bin Muhammed el Mazrui tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada 1,2 milyon varil kesinti kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

El Mazrui, özellikle bu kararÄ±n alÄ±nmasÄ±nda Rusya baÅŸta olmak üzere OPEC dÄ±ÅŸÄ± ülkelerin etkisi olduÄŸunu belirterek, "OPEC, günlük 800 bin varil petrol üretimi kÄ±sma kararÄ± aldÄ±. OPEC dÄ±ÅŸÄ± ülkeler de günlük 400 bin varil azaltma kararÄ± aldÄ±. Böylelikle toplamda 1 milyon 200 varil kesinti kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ oldu" ifadelerini kullandÄ±.

Öte yandan OPEC üyelerinin aldÄ±ÄŸÄ± kararda, petrol üretiminin azaltÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra üretim kesintisinin 2019'un Ocak ayÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ± ve ilk 6 ayÄ±nda uygulanacaÄŸÄ± bildirildi.

OPEC 175. OlaÄŸan ToplantÄ±sÄ± üye 15 ülkenin enerji ve petrol bakanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dün baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

ARZ FAZLASI SONUCU PETROL FÄ°YATLARI DÜÅžÜÅžTEYDÄ°

ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'Ä±n ham petrol üretimlerinin rekor seviyelere ulaÅŸarak küresel petrol piyasasÄ±nda arz fazlasÄ±nÄ±n artmasÄ± sonucu, dünya genelinde en yaygÄ±n kullanÄ±lan Brent türü ham petrolün varil fiyatÄ± düÅŸmüÅŸtü. 4 Ekim'de 86 dolar olan Brent türü ham petrolün varil fiyatÄ±, yüzde 33 düÅŸüÅŸle 29 KasÄ±m'da 57,5 dolara gerilemiÅŸti.

OPEC Ekonomik Komisyonu, geçen hafta yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, petrol fiyatlarÄ±nda dengenin saÄŸlanabilmesi için toplam kÄ±sÄ±ntÄ±nÄ±n günlük en az 1,3 milyon varil düzeyinde gerçekleÅŸmesi gerektiÄŸi tavsiyesinde bulunmuÅŸtu.

Katar Enerji BakanÄ± Saad Åžeride el-Kabi de ülkesinin 1 Ocak 2019 itibarÄ±yla OPEC’ten çekileceÄŸini ve doÄŸal gaz üretimine odaklanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

OPEC ve OPEC dÄ±ÅŸÄ± petrol üreticileri, 2016’da petrol üretiminin günlük 1,8 milyon varil azaltÄ±lmasÄ± kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Bu karardan geçen yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda vazgeçilerek üretim artÄ±ÅŸÄ±na gidilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Katar, OPEC'den Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

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