FotoÄŸraf: Vedat Yalvaç/EVRENSEL
Gripinâ€™de yÃ¼zde 22 zam Ã¼zerinde anlaÅŸma saÄŸlandÄ±, grev sona erdi
Toplu sÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde anlaÅŸma saÄŸlanamamasÄ± Ã¼zerine iÅŸÃ§ilerin greve Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Gripin Ä°laÃ§ fabrikasÄ±nda anlaÅŸma saÄŸlandÄ±.
Toplu sözleÅŸme görüÅŸmelerinde anlaÅŸma saÄŸlanamamasÄ± üzerine iÅŸçilerin greve çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± AvcÄ±lar'da bulunan Gripin Ä°laç fabrikasÄ±nda anlaÅŸma saÄŸlandÄ± ve grev sona erdi.
Petrol-Ä°ÅŸ tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada “Ä°stanbul 1 No’lu ÅŸubemizin örgütlü olduÄŸu Ä°stanbul-AvcÄ±lar’da faaliyetlerine devam eden ve yÄ±llardÄ±r Petrol-Ä°ÅŸ'in örgütlülüÄŸünü sürdürdüÄŸü, 83 üyemizin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Gripin Ä°laç AÅž iÅŸyerinde toplu iÅŸ sözleÅŸmesinde anlaÅŸma saÄŸlanamamasÄ± üzerine 28 KasÄ±m’da greve çÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 28 KasÄ±m’da baÅŸlayan grev 7 AralÄ±k Cuma günü taraflarÄ±n genel merkezimizde bir araya gelerek anlaÅŸmasÄ±yla sona erdi” denildi.
Evrensel'e bilgi veren Petrol-Ä°ÅŸ 1 Nolu Åžube BaÅŸkanÄ± Ahmet Baran ÅŸunlarÄ± söyledi: Zam oranÄ± yüzde 22 olacak. Önümüzdeki yÄ±l da enflasyon artÄ± yüzde 1 olacak. (Ä°stanbul/EVRENSEL)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 18:39
Toplu sÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tÄ±kandÄ±ÄŸÄ± Gripinâ€™de grev baÅŸladÄ±