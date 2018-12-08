08 Aralık 2018 04:41

CHP çalışma yaşamı raporu: 16 yılda en az 21 bin iş cinayeti

CHP'nin raporuna göre AKP döneminde en az 21 bin işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

CHP çalışma yaşamı raporu: 16 yılda en az 21 bin iş cinayeti

Fotoğraf: Pixabay

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    Hüseyin Sinan GÜLER
    Ankara

    CHP’li Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü öncesinde işçilerin haklarına ilişkin bir rapor hazırladı. Rapora göre AKP döneminde en temel insan hakkı olan yaşam hakkı ihlal edilerek, en az 21 bin işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle “AKP Döneminde Çalışma Yaşamı Hak İhlalleri Raporu” adıyla son 16 yılda çalışma yaşamı ve işçi haklarında yaşanan ihlallerle ilgili bir rapor hazırladı. 24 Haziran seçiminden sonra çıkan uyum kararnameleri ile işçi haklarına saldırının arttığı belirtilen raporda, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun İş Kanunu’ndan çıkartıldığı söylendi. Devlet Denetleme Kurumunun Cumhurbaşkanlığına bağlanması ile tüm kamu kuruluşları ile bu kurumlara bağlı işçi örgütlerinin, derneklerin ve vakıfların tek bir kişi tarafından denetlenmesinin önünün açıldığı ifade edilen raporda, YEP ile bireysel emeklilik sisteminin zorunlu olmasının gündeme geldiği de işaret edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığının 2019 yılı programında kıdem tazminatının fona devredilmesinin öngörüldüğü, bunun işçilerin 82 yıllık kazanımlarına saldırı olduğu söylendi.

    21 BİN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

    AKP iktidarı döneminde en az 21 bin işçinin işyerlerinde çalışırken ölüme terk edildiği belirtilen  raporda, Soma, Tuzla Tersaneleri, Ermenek, Torunlar ve Şırnak’ta yaşanan iş cinayetleri hatırlatıldı. Sadece 2018’in ilk 11 ayında en az 1800 işçinin iş cinayetlerine kurban gittiğinin altı çizilirken, iş cinayetlerinin başlıca sebebinin AKP döneminde artan denetimsizlik olduğu söylendi. AKP’nin 2015’te çıkardığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu bile uygulamadığının belirtildiği raporda, “İşyeri cinayetlerine açık bir şekilde göz yumuldu” tespiti yapıldı. Ayrıca, raporda Türkiye’nin yaşanan iş cinayetleri bakımında AB ülkeleri arasında birinci, dünya genelinde ise üçüncü ülke konumuna geldiğinin de altı çizildi.

    GREVLER YASAKLANDI, ÖRGÜTSÜZLÜK TEŞVİK EDİLDİ

    Rapor, AKP döneminde 190 binden fazla işçinin 15 grevinin “erteleme” adı altında yasaklandığını söylerken, OHAL döneminde yasaklanan grev sayısının ise 7 olduğuna dikkat çekti. 2002 öncesinde yüzde 50’lere varan sendikalaşma oranın yüzde 12.76’ya gerilediği kaydedilen raporda,  “Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) raporlarına göre Türkiye sendikal hak ve özgürlükler noktasında dünyanın en kötü 10 ülkesi arasına girmiştir” dendi. AKP’nin 16 yıllık iktidarı boyunca çıkardığı yasalarla emekçileri güvencesizliğe terk ettiği belirtilen raporda, zorunlu arabuluculuk sistemiyle işçilerin hak aramalarının önüne yeni bir engel çıkartıldığı kaydedildi. Raporda, “Kiralık işçi büroları ile kölelik düzeninin daha yaygınlaştırılması ön ayak olunmuştur” dendi.

    TAŞERONA KADRO ALDATMACISI

    AKP’nin “21. yüzyılın kölelik rejimi olan taşeron çalışmayı” yaygınlaştırdığı tespiti yapılan raporda, AKP’nin kadro vaadinin aldatmacaya döndüğü ve işçilerin yüz üstü bırakıldığı ifade edildi. 696 No’lu KHK ile 400 binden fazla işçinin kadroya değil belediyelere bağlı şirketlerde işçiliğe geçirildiği aktarılan raporda, 500 binden fazla işçiye ise kadro hakkı tanınmadığı aktarıldı. Ayrıca, kadroya geçen işçilerin de daha önceden var olan toplu iş sözleşmesi ve diğer haklardan yararlanamadığı da belirtildi.

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