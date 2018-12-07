Sendika disiplin kuruluna seÃ§ilen engelli iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Maltepe’de bulunan Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Kara Dikimevi MüdürlüÄŸünde 18 günlük iÅŸçiyken iÅŸ kazasÄ± geçiren ve engelli kadrosunda yaklaÅŸÄ±k 9 yÄ±l çalÄ±ÅŸan KazÄ±m Kaçar, iÅŸten atÄ±ldÄ±. 26 MayÄ±s 2018’de gerçekleÅŸen Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Türk Harb-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°stanbul Åžube Kongresinde, Åžube Disiplin Kuruluna seçilen Kaçar, “28 MayÄ±s’ta apar topar görev yerim deÄŸiÅŸtirildi. SaÄŸlÄ±k sebeplerinden dolayÄ± iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± güvenliÄŸi kuruluna sevk edildim. ‘Seni çalÄ±ÅŸtÄ±rabileceÄŸimiz bölüm yok’ denildi ve iÅŸten atÄ±ldÄ±m” dedi.

SENDÄ°KADA GÖREV ALDI, HER ÅžEY DEÄžÄ°ÅžTÄ°

FotoÄŸraf: Evrensel

2010 yÄ±lÄ±nda 18 günlük iÅŸçiyken mesai çÄ±kÄ±ÅŸÄ± iÅŸyeri servisinin kaza yapmasÄ± sonucu saÄŸ kolunun yüzde 60 iÅŸ gücünü kaybeden ve engelli kadrosunda çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KazÄ±m Kaçar Evrensel'e ÅŸöyle konuÅŸtu: “YaklaÅŸÄ±k 9 yÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±m, verilen her iÅŸi de yaptÄ±m. SendikamÄ±zda disiplin kuruluna seçildim. ‘Sen engellisin kardeÅŸim senin iÅŸ akdini feshettik’ dediler. Gece 12’ye kadar eve gidemedim. ‘EÅŸime çocuklarÄ±ma ne diyeceÄŸim’ dedim. ÇocuÄŸum kalkÄ±p beni evde gördüÄŸünde ‘Baba neden iÅŸe gitmedin’ dedi. Hiçbir ÅŸey diyemedim. Engelliler gününden 3 gün önce iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±m. Engelli olmak benim suçum deÄŸil. Ben buraya engelim olmadan girdim. Bunun bana yapÄ±lmasÄ± ayrÄ± acÄ± veriyor. Ä°ÅŸveren vekiline sesleniyorum, beni devlet istihdam etmezse ben özelde nasÄ±l çalÄ±ÅŸabilirim? Milli Savunma BakanÄ±ma sesleniyorum, ben iÅŸimi ekmeÄŸimi geri istiyorum.”

Ä°ÅžÇÄ°LERDEN KÄ°TLESEL AÇIKLAMA

Türk Harb-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°stanbul Åžubesi çaÄŸrÄ±sÄ±yla Maltepe’de bulunan Dikimevi önünde bir araya gelen yüzlerce Ä°ÅŸçi KazÄ±m Kaçar’Ä±n iÅŸe iade edilmesi talebiyle basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. “Susma sustukça sÄ±ra sana gelecek”, “YaÅŸasÄ±n, sÄ±nÄ±f dayanÄ±ÅŸmasÄ±”, “Birlik, mücadele, zafer” sloganlarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde iÅŸçiler adÄ±na konuÅŸan Türk Harb-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Murat YalçÄ±nkaya, “Kaçar, iÅŸveren vekili tarafÄ±ndan somut kanÄ±tlara dayanmayan ithamlarÄ±yla iÅŸten çÄ±kartÄ±larak, iÅŸsizliÄŸin ve açlÄ±ÄŸÄ±n pençesine itilmiÅŸtir. Gerekçeler arasÄ±nda fazla istirahat, ücretsiz izin ve yine saÄŸ kolunu kullanmadan yapabildiÄŸi bir iÅŸin hem kara dikimevinde, hem de Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerlerinde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtilmesi bunun yalnÄ±zca birkaç örneÄŸidir” dedi. ILO ve BM sözleÅŸmelerini hatÄ±rlatan YalçÄ±nkaya, “Kendisini TÄ°S ve kanunlar üzerinde gören anlayÄ±ÅŸÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Mücadelemiz KazÄ±m Kaçar iÅŸine geri dönene kadar sürecektir” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 15:38

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