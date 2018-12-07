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CANLI YAYIN 'Ä°ÅŸ kazasÄ± sonrasÄ± iÅŸten atÄ±lan KazÄ±m KaÃ§ar iÅŸe iade edilsin'
Ä°stanbul Maltepe Kara Dikimevinde iÅŸ kazasÄ± sonrasÄ± iÅŸten atÄ±lan KazÄ±m KaÃ§ar'Ä±n iÅŸe iadesi talebiyle aÃ§Ä±klama yapÄ±lÄ±yor.
Kara Dikimevi'nde geçirdiÄŸi iÅŸ kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan engelli kadrosunda çalÄ±ÅŸan ve Meslek HastalÄ±klarÄ± Hastanesinin verdiÄŸi heyet raporu gerekçesiyle iÅŸten atÄ±lan Türk Harb-Ä°ÅŸ üyesi KazÄ±m Kaçar'Ä±n iÅŸe iadesi talebiyle basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±lÄ±yor. BasÄ±n açÄ±klamasÄ± Türk Harb-Ä°ÅŸ Ä°stanbul Åžubesi çaÄŸrÄ±sÄ±yla Kara Dikimevi önünde gerçekleÅŸtiriliyor. (EVRENSEL WEB TV)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 17:59
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