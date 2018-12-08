Ford Otosan iÅŸÃ§isi: Sonumuz nereye gider bu dÃ¼zende bilmiyorum

'Ford Otosanâ€™da herkes aÃ§. Bir de vergi dilimi var. Kredi kartÄ±na baÄŸlÄ± yaÅŸamaya devam...'

Bir Ford Otosan iÅŸçisi

Kocaeli

Hükümetin kurumu TÜÄ°K’in açÄ±klamÄ±ÅŸ olduÄŸu gerçekten uzak, inandÄ±rÄ±cÄ± olmayan KasÄ±m ayÄ± enflasyonu fabrikamÄ±z Ford Otosan’da tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±. RakamÄ± duyunca bir an dedim ki herhalde ben baÅŸka bir ülkede yaÅŸÄ±yorum. Ä°nanamadÄ±m. Bu hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda böyle bir rakam nasÄ±l çÄ±kar. Normalde posta baÅŸlarÄ±, amirler Whatsapp gurubunda enflasyon verilerini paylaÅŸÄ±rlardÄ±. Tenezzül edip, yazmadÄ±lar bile, aÄŸÄ±zdan duyduk. Kimileri sövdü, kimileri güldü geçti. Temel ihtiyaçlara gelen zamlar, elektrik, doÄŸalgaz, market derken elde avuçta bir ÅŸey kalmadÄ±. Ford Otosan’da herkes aç. Bir de vergi dilimi var. HalihazÄ±rda asgari ücretli zam beklerken, beklentiler, hayaller söndü. Kredi kartÄ±na baÄŸlÄ± yaÅŸamaya devam. MaaÅŸ kartÄ± eksi 1500. Kredi kartÄ±na 2000 lira borç gelir desen yarÄ±sÄ± Allah’tan esnek hesap kredi kartÄ± var. Yoksa halimiz harap. AkÅŸam markete gittim çocuÄŸa bez alayÄ±m dedim. Ä°ki ay önce 31 liraya aldÄ±ÄŸÄ±m dört numara bebek bezi 55 lira olmuÅŸ son üç ayda gelen zamlarla. Daha temel ihtiyaçlarÄ± saymÄ±yorum. Sonumuz nereye gider bu düzende bilmiyorum. ÇocuÄŸuma iyi bir gelecek, yarÄ±nlara umutla bakmak istiyorum.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 00:08

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