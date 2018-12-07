'Ã–ldÃ¼rÃ¼len Ã–zbek kadÄ±nÄ±n 1 Lari deÄŸeri yok mu?'

Batum'da 15 gÃ¼n Ã¶nce Princess Gazino'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ä°rade Ziyadulleyava'nÄ±n cansÄ±z bedeni, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n parasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hÃ¢lÃ¢ morgda bekletiliyor.

GençaÄŸa KARAFAZLI

Geçen hafta Gürcistan'Ä±n Acara Özerk Cumhuriyeti’nin baÅŸkenti Batum’da Türkiye vatandaÅŸÄ± olan ve yaklaÅŸÄ±k 1 buçuk yÄ±ldan beri Batum’da yaÅŸayan Levent Ulutürk, Özbek uyruklu Ä°rade Ziyadulleyava (31) adlÄ± kadÄ±nÄ± Princess Otel’in gazinosunda bÄ±çaklayarak öldürmüÅŸ ardÄ±ndan 2 ay beraber yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Özbek uyruklu Halide Mahkemova’yÄ± (39) bÄ±çaklayarak yaralamÄ±ÅŸtÄ±. Princess gazinosunda yaÅŸanan cinayetin ardÄ±ndan olay hem Türkiye’de hem de Gürcistan’da büyük yankÄ± bulmuÅŸtu.

Cinayetin üzerinden 15 gün geçmesine raÄŸmen öldürülen Ä°rade Ziyadulleyava’nÄ±n cansÄ±z bedeninin hâlâ Batum’daki bir morgda tutulmasÄ± Türkiye’de tepkilere neden oldu. Öldürülen Ä°rade Ziyadulleyava’nÄ±n babasÄ±, parasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için kÄ±zÄ±nÄ±n cansÄ±z bedenini 15 günden beri teslim alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Baba Ziyadulleyava cinayetten Princess gazinosu yetkililerini sorumlu tutarken Türkiye’de duruma tepki gösteren yurttaÅŸlar da Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸinden konuyla ilgili yardÄ±m istedi.

TÜRKÄ°YELÄ°LER Ä°HD’DEN YARDIM Ä°STEDÄ°

Batum’da ticaretle uÄŸraÅŸan CoÅŸkun Özdemir, Princess gazinosu yetkililerinin olayda ciddi sorumluluklarÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirterek yardÄ±m için Ä°HD Rize Åžubesine baÅŸvurdu. Özdemir, “Bu cinayet Princess gazinosunda onlarca insanÄ±n gözü önünde iÅŸlendi. Gazinonun ciddi güvenlik zafiyeti var. SaldÄ±rgan gazinoya geliyor, kadÄ±nlarla tartÄ±ÅŸÄ±yor, gazinodan çÄ±kÄ±yor ardÄ±ndan bÄ±çakla içeriye giriyor. Bir kadÄ±nÄ± öldürüyor, diÄŸer kadÄ±nÄ± ise 5 ayrÄ± yerinden bÄ±çaklayarak yaralÄ±yor. Bütün bunlar yaÅŸanÄ±rken ortada güvenlik görevlisi yok. Ölen kadÄ±nÄ±n babasÄ±na haber veriliyor. Baba otobüs parasÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ± için ancak 5 gün sonra Batum’a gelebiliyor” dedi.

CENAZE PARASIZLIK YÜZÜNDEN 15 GÜNDÜR MORGDA

Batum’a gelen baba, taÅŸÄ±ma masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamadÄ±ÄŸÄ± için 15 gündür kÄ±zÄ±nÄ±n cenazesini Özbekistan’a götüremiyor. TaÅŸÄ±ma için gerekli olan 3 bin 500-4 bin dolar temin edilemediÄŸi için genç kadÄ±nÄ±n cenazesi hala morgda bekletiliyor.

Cinayetin iÅŸlendiÄŸi gazinonun sahiplerine cenaze masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± için yapÄ±lan çaÄŸrÄ± ise karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kaldÄ±. Öldürülen genç kadÄ±nÄ±n babasÄ±na 1000 dolar veren gazino yetkilileri, davacÄ± olmamasÄ± için bir kaÄŸÄ±t da imzalattÄ±. Genç kadÄ±nÄ±n babasÄ± "Burada ölen sonuçta bir insandÄ±r. Orada bir Türk veya baÅŸka ülke vatandaÅŸÄ± da ölebilirdi. Ortada ciddi anlamda bir insan hakkÄ± ihlali var. Batum'da insan haklarÄ± örgütleri olmadÄ±ÄŸÄ± için Türkiye'de, Rize’de insan haklarÄ± derneÄŸine baÅŸvurduk, yardÄ±m istedik. Bu insanlara sahip çÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± istedik, saÄŸ olsunlar onlar da geldi konuyla ilgileniyorlar “dedi.

'PRINCESS GAZÄ°NO'NUN GÖZÜNDE BU Ä°NSANLARIN 1 LARÄ°LÄ°K BÄ°LE DEÄžERÄ° YOK'

CoÅŸkun Özdemir, “Öldürülen kadÄ±nÄ±n arkadaÅŸÄ± olan Halide Mahkemova£ yaÅŸadÄ±klarÄ± ayrÄ± bir insan hakkÄ± ihlalidir. Halide Mahkemova£ yaralandÄ±ÄŸÄ± gece acil tedavi altÄ±na alÄ±nÄ±yor, yaralarÄ± sÄ±radan deÄŸil parasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için hastaneden 900 Lari bir ay içerisinde ödemek koÅŸulu ile evrak imzalatÄ±lÄ±yor eve gönderiliyor. BeÅŸ ayrÄ± yerinde bÄ±çak yarasÄ± olan ve vücudunun çeÅŸitli yerlerindeki yaralara onlarca dikiÅŸ atÄ±lmÄ±ÅŸ bir kadÄ±nÄ±n tedavisi evde arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±yor gazino yetkilileri bu kadÄ±nÄ± dahi arayÄ±p sormuyorlar. Princess gazinonun gözünde bu insanlarÄ±n 1 Larilik deÄŸeri bile yok bazÄ± arkadaÅŸlarla aramÄ±zda para toplayÄ±p yardÄ±m ettik” ÅŸeklinde tepkilerini dile getirdi.

PARA BULAMAYAN BABA MORGDA BULUNAN KIZINI ALAMIYOR

Cinayet sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Özbek uyruklu Ä°rade Ziyadulleyava'nÄ±n bedeni 15 gün önce otopsi için Batum adlÄ± tÄ±p morguna götürülmüÅŸ, ardÄ±ndan Özbekistan'da bulunan babasÄ± Samarkand Region'a (55) kÄ±zÄ±nÄ±n ölüm haberi verilerek kendisinden gelip kÄ±zÄ±nÄ± almasÄ± istenmiÅŸ.

Baba Region, otobüs parasÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ± için cinayetten 5 gün sonra Acaria'nÄ±n baÅŸkenti Batum'a gelebildi. Batum polis yetkililerinden kÄ±zÄ±nÄ±n ölümüyle ilgili bilgileri alan baba, cinayet esnasÄ±nda yaralanan kÄ±zÄ±nÄ±n arkadaÅŸÄ± Halide Mahkemova'nÄ±n evine yerleÅŸti.

YaklaÅŸÄ±k 15 günden beri morgda olan kÄ±zÄ±nÄ± almak için uÄŸraÅŸan, Batum'da bulunan ve kÄ±zÄ±nÄ±n cesedini alÄ±p Özbekistana götürmesi için gerekli olan 4 bin dolarÄ± bulamayan baba yaÅŸananlara adeta isyan etti.

'KÄ°MSEDEN DAVACI DEÄžÄ°LÄ°M, KIZIMI VERSÄ°NLER GÄ°DEYÄ°M'

FotoÄŸraf: Evrensel

Baba Samarkand Region yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸu ÅŸekilde aktardÄ±: Özbekistan'da iken kÄ±zÄ±mÄ±n ciddi bir kaza geçirdiÄŸi söylendi, gelmem istendi. YaklaÅŸÄ±k 5 gün bekledim çünkü param yoktu. ArdÄ±ndan borç para bularak Batum'a geldim ve kÄ±zÄ±mÄ±n öldürüldüÄŸünü öÄŸrendim. KÄ±zÄ±mÄ± alÄ±p götürmem için yaklaÅŸÄ±k 4 bin dolar paraya ihtiyacÄ±m var. Bu parayÄ± bulmam zor, kimse de yardÄ±m etmiyor. Gazino yetkilileri bana ulaÅŸtÄ±lar, yardÄ±m edecekler diye. Gazinoya gittim, bana Gürcüce yazÄ±lÄ± bir evrak imzalattÄ±lar, bin dolar para verip gönderdiler. Evrakta gazino yetkililerinden davacÄ± olmayacaÄŸÄ±ma dair yazÄ± olduÄŸunu öÄŸrendim. Ben kimseden davacÄ± deÄŸilim, burada çok zordayÄ±m. Benim istediÄŸim ÅŸey kÄ±zÄ±mÄ± bana versinler, götüreyim. Bu konuda yardÄ±m etsinler, tek isteÄŸim bu, çok zordayÄ±m.

Samrkanda Region, 6 çocuÄŸu olduÄŸunu ve birinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ifade ederek "Ölen kÄ±zÄ±mÄ±n 13 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± var, yine 6 evladÄ±m var. KÄ±zÄ±mÄ± alÄ±p bir an evvel memlekete gitmek istiyorum, yardÄ±m bekliyorum” diye konuÅŸtu.

'PARAM OLMADIÄžI Ä°ÇÄ°N HASTANEDEN ÇIKTIM'

FotoÄŸraf: Evrensel

SaldÄ±rganÄ±n eski arkadaÅŸÄ± ve olayda 5 bÄ±çak darbesi alarak ölümden dönen Halide Mahkemova£, olayÄ±n üzerinden 15 gün geçmesine raÄŸmen hâlâ olayÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti: Ben bu kiÅŸi ile kumar oynadÄ±ÄŸÄ± Princess gazinoda tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±m. ArdÄ±ndan 2 ay boyunca kendisiyle görüÅŸtüm. Daha sonra onunla arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ± bitirdim, o ise buna karÅŸÄ± çÄ±ktÄ± ve bana 'Her pazartesi benimle görüÅŸeceksin' diyerek baskÄ± kurmaya baÅŸladÄ±. Ben de bu durumdan rahatsÄ±z oldum, ondan hep uzak kaldÄ±m. Gece gazinoya geldiÄŸinde öldürdüÄŸü kÄ±z arkadaÅŸÄ±ma saldÄ±rdÄ±, 'Sensin bunlarÄ±n sorumlusu' diyerek bÄ±çak darbesiyle orada öldürdü. Bu esnada bana da saldÄ±rmaya baÅŸladÄ±, ben ellerimle onu engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±m. Bu esnada art arda gelen bÄ±çak darbeleriyle kafamdan, kolumdan ve ayaÄŸÄ±mdan 5 ayrÄ± bÄ±çak darbesi aldÄ±m. ArdÄ±ndan beni ambulansla hastaneye götürdüler, ilk tedavim yapÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan 900 Lari borç çÄ±kardÄ±lar benden, 1 ay içinde ödemem koÅŸuluyla bir senet aldÄ±lar. Ben de param olmadÄ±ÄŸÄ± için hastaneden ayrÄ±ldÄ±m. Evde tedavimi arkadaÅŸlarÄ±m yapÄ±yor. Hâlâ korku içerisindeyim. Gazino yetkilileri beni arayÄ±p geçmiÅŸ olsun bile demediler. SevdiÄŸim arkadaÅŸÄ±mÄ±n hayatÄ± gitti, 15 gündür morgda ama parasÄ±zlÄ±ktan gelen babasÄ± onu alÄ±p götüremiyor. Gazino yetkilileri çok duyarsÄ±z. Bizlere yapÄ±lan bu muamele insanlÄ±ÄŸa sÄ±ÄŸmaz. DenildiÄŸi gibi saldÄ±rganÄ±n bana para verdiÄŸi, ev aldÄ±ÄŸÄ± hepsi yalan. Kendisi günlerce kumar oynadÄ± ve parasÄ±nÄ± kumarda kaybetti. Bana sadece kumar oynarken 50, 100 Lari ÅŸans parasÄ± verdiÄŸi olmuÅŸtur.

'KÄ°MSENÄ°N KÄ°MSEYÄ° ÖLDÜRME HAKKI YOK'

Gürcistan MaÄŸdur Aile DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Nuriye KaputoÄŸlu, "Her ne olursa olsun bir kimsenin kimseyi öldürme hakkÄ± yoktur" diyerek "Bu olay Batum'da yaÅŸanan gerçekleri bir kez daha ortaya koyma açÄ±sÄ±ndan önem arz etmektedir. Biz sürekli söylüyoruz, kumarhane bataklÄ±ÄŸÄ± insan yaÅŸamÄ±nÄ± sonlandÄ±rÄ±yor. Bu olay bunu göstermiÅŸtir. Gitmeyin, dost tutmayÄ±n, kumar oynamayÄ±n. Turistik amaçla gidin gelin. Bu kadÄ±nlarÄ±n durumu ne olursa olsun hiç kimseye onlarÄ± öldürme hakkÄ± vermez, bu durumu ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Biz dernek olarak burada Türk vatandaÅŸÄ±n hakkÄ±nÄ± deÄŸil onun maÄŸdur olan aile bireylerinin haklarÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ±z. Sonuçta saldÄ±rgan bir can almÄ±ÅŸtÄ±r maÄŸdur olan yakÄ±nlarÄ±dÄ±r" dedi.

BaÅŸkan KaputoÄŸlu, öldürülen Özbek vatandaÅŸÄ±n parasÄ±zlÄ±k nedeniyle memleketine götürülememesinin de üzücü olduÄŸunu, dernek olarak bu konuda üzerlerine düÅŸen görev varsa yerine getireceklerini kaydetti.

Ä°HD: TAKÄ°PÇÄ°SÄ° OLACAÄžIZ

Batum'da yaÅŸanan cinayet sonrasÄ± bazÄ± Türkiye vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Türkiye'de bulunan Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸinden yardÄ±m istemesi ile ilgili Ä°HD'den açÄ±klama geldi.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi Genel Merkez Sekreteri Osman Ä°ÅŸler, “Bu olay bizleri çok üzmüÅŸtür. Gürcistan'da bizim bir ÅŸubemiz yok ancak konuyla alakalÄ± Gürcistan'daki hak savunucularÄ±na nasÄ±l ulaÅŸÄ±rÄ±z, neler yapabilirizi bunu Avrupa insan haklarÄ± örgütlerinden yardÄ±m isteyeceÄŸiz, olayÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±z. Batum'da 15 gün önce öldürülen Özbek vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n cesedinin ise hâlâ morgda tutulmasÄ± ve ailesine yardÄ±m edilmemesi ciddi anlamda insan hakkÄ± ihlalidir. Bu çok üzücü bir durumdur. Bizim avukatlarÄ±mÄ±zla konuyu görüÅŸtük ancak ortada var olan hukuki bir duruma bizim ülkemizde ki avukatlar müdahil olamÄ±yor o açÄ±dan uluslararasÄ± örgütlerden yardÄ±m almak için gerekli giriÅŸimlerde bulunacaÄŸÄ±z” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 17:16

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