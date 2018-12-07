KESK: 15 AralÄ±k'ta krizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼ reddetmeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz

KESK Adana Åžubeler Platformu, krizin bedelini emekÃ§ilerin Ã¶dememesi talebiyle, 15 AralÄ±kâ€™ta Adana'da yapacaklarÄ± mitinge Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

KESK Adana Åžubeler Platformu, kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n 23'üncü yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Åžube binasÄ±nda gerçekleÅŸen toplantÄ±da konuÅŸan KESK Adana Åžubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ä°rfan DoÄŸan, örgütlü mücadele ile kurulan KESK'in insanca yaÅŸam mücadelesine devam edeceÄŸini ifade etti. Bunun için emeÄŸi ile geçinen, krizden etkilenen, baskÄ± koÅŸullarÄ±na tepki duyan yurttaÅŸlara seslenen DoÄŸan, tüm Adana halkÄ±nÄ± 15 AralÄ±k Pazar günü saat 13:00'da UÄŸur Mumcu MeydanÄ±’nda krizin bedelini emekçilerin ödememesi talebiyle yapacaklarÄ± mitinge çaÄŸrÄ± yaptÄ±.

KESK'in tarihinin Türkiye'de demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinin tarihi ile bütünleÅŸtiÄŸini dile getiren DoÄŸan, "Encümeni Muallim'den TÖS'e, TÖB-DER, TÜM-DER, TÜS-DER'e ulaÅŸan 12 Eylül karanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÄ±rtanlarÄ±n tarihidir" dedi. KESK'in resmi kuruluÅŸunu mücadele ile OHAL koÅŸullarÄ±nda gerçekleÅŸtirdiÄŸini ifade eden DoÄŸan, "HaklÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n mücadelesi ile dolu bu onurlu tarihe yeni sayfalar ekleyeceÄŸimizden kimsenin kuÅŸkusu olmasÄ±n" dedi. (Adana/EVRENSEL)

Antepli emekÃ§iler, krize karÅŸÄ± yapÄ±lacak miting iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±

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