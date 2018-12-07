15 yÄ±lda gelmeyen adalet

Devrilen yolcu otobÃ¼sÃ¼nde bacaÄŸÄ±nÄ± kaybeden Saniye Sayar'Ä±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava, 15 yÄ±ldÄ±r sonuÃ§lanmadÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te davalÄ± ÅŸirket iflas karar aldÄ±.

2003 yÄ±lÄ±nda devrilen yolcu otobüsünde bir bacaÄŸÄ±nÄ± kaybeden Saniye Lale Sayar'Ä±n tazminat istemiyle açtÄ±ÄŸÄ± dava, 15 yÄ±ldÄ±r sonuçlanmadÄ±. Sayar, ÅŸirketin iflas kararÄ± almasÄ±yla birlikte bir kez daha maÄŸdur edildi.

DHA'dan Mehmet Candan'Ä±n haberine göre, Ä°zmir’de yaÅŸayan DiÅŸ Teknisyeni Saniye Lale Sayar, Trabzon’daki ablasÄ±nÄ± ziyaret için 4 Mart 2003 tarihinde bir firmaya ait yolcu otobüsüyle yola çÄ±ktÄ±. Otobüs, ÅŸoförün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Amasya’nÄ±n Merzifon ilçesi yakÄ±nlarÄ±nda, yol kenarÄ±ndaki çukura devrildi. Kazada 2 yolcu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 17 yolcu yaralandÄ±. YaralÄ±lardan Saniye Lale Sayar, sol bacaÄŸÄ±nÄ± kaybetti. Kazada tam kusurlu bulunan Otobüs Åžoförü M.Y, tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Çorum AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 2007 yÄ±lÄ±nda sonuçlanan davada, 6 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Saniye Lale Sayar ise AvukatÄ± Halil Ä°brahim Özdemir aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, firmanÄ±n genel müdürlüÄŸünün Ä°stanbul’da bulunmasÄ± nedeniyle BakÄ±rköy 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesinde Åžoför M.Y, ÅŸirket ve otobüsün sahibi S.Y’ye karÅŸÄ± 250 bini manevi, 310 bini maddi olmak üzere toplam 560 bin liralÄ±k tazminat davasÄ± açtÄ±.

15 YILDIR DURUÅžMALARA GÄ°RÄ°YOR

KazanÄ±n ardÄ±ndan Saniye Lale Sayar’Ä±n sol bacaÄŸÄ±, 7 ameliyat sonrasÄ±nda protez takÄ±labilir hale getirildi. Konak DiÅŸ Hastanesinde diÅŸ teknisyeni olarak görev yapan Saniye Lale Sayar’Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± protez ise bir firma tarafÄ±ndan geçici olarak verildi. Bir yandan tedavi süreci devam eden Sayar’Ä±n, hukuk mücadelesi de yÄ±llardÄ±r sonuçlanmadÄ±. Sayar’Ä±n açtÄ±ÄŸÄ± ve 15 yÄ±ldÄ±r karara baÄŸlanamayan davanÄ±n 38’inci duruÅŸmasÄ±, BakÄ±rköy 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesinde kÄ±sa süre önce görüldü. DuruÅŸmalar yÄ±llardÄ±r sürerken, bu kez de ÅŸirketin iflas kararÄ± almasÄ± Saniye Lale Sayar’Ä± yeniden maÄŸdur etti. Hakim, ÅŸirketin kararÄ±nÄ± bildirmesi üzerine iflasÄ±n kesinleÅŸmesine kadar duruÅŸmalarÄ±n yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

‘Ä°FLAS KARARI ÅžÜPHELÄ°’

Lale Sayar’Ä±n AvukatÄ± Halil Ä°brahim Özdemir, “Bu dava 15’inci yÄ±lÄ±na girdi. Bizi bugüne kadar adli tÄ±p kurumu oyaladÄ±. Adli tÄ±p kurumu yasaya uygun davranmadÄ±. HatalÄ± ve geç rapor verdi. Raporlar gitti geldi, gitti geldi, hatalÄ± düzenlendi. Åžimdi de ÅŸirket iflas kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± mahkemeye bildirdi. Ä°flas kararÄ±nÄ±n kesinleÅŸmesine kadar dava görülemiyor. Yani iflas kararÄ± kesinleÅŸene, ikinci alacaklÄ±lar toplantÄ±sÄ± yapÄ±lana kadar davalar duruyor. Bize göre iflas ÅŸüphelidir. Åžirketin iflas edecek bir durumu yoktur. Bu durum bizi maÄŸdur etmeye yönelik bir hamledir. Müvekkilim zaten bu olay ve dava sürecinde stres bozukluÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸamaktadÄ±r. MaÄŸduriyeti devam etmektedir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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