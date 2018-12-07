DireniÅŸin 31. gÃ¼nÃ¼nde TARÄ°Åž iÅŸÃ§ilerine destek sÃ¼rÃ¼yor

SendikalaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan TARÄ°Åž iÅŸÃ§ilerinin direniÅŸi 31. gÃ¼nÃ¼nde. Ä°ÅŸÃ§ilere destek ziyaretleri sÃ¼rÃ¼yor.

TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± FabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±rken DÄ°SÄ¶/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±lan TARÄ°Åž iÅŸçilerinin fabrika önündeki direniÅŸi 31.gününde.

Direnen iÅŸçilere destek ziyaretleri sürerken “TARÄ°Åž iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir” pankartÄ± ile iÅŸçilerin yanÄ±na gelen DÄ°SK/Genel-Ä°ÅŸ 7 No’lu Åžube üyeleri, mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yaparak dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± verdi. Genel-Ä°ÅŸ 7 no’lu ÅŸube temsilcileri ve yöneticileri ile Ege Üniversitesinden iÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerle birlikte gerçekleÅŸen destek ziyaretinde konuÅŸan Åžube Sekreteri Özgür Genç, “Bir aydÄ±r TARÄ°Åž iÅŸçileri haklÄ± bir direniÅŸ sürdürüyor. Bu dönem de anayasal haklarÄ±nÄ± kullanamayan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, sendikalÄ± olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan bütün arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sonuna kadar yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z ve birlikte baÅŸaracaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz. Bu zaferi TARÄ°Åž iÅŸçisi kazanacak. Daha önce TARÄ°Åž iÅŸçisi bir tarih yazmÄ±ÅŸtÄ±. Yine bu tarihi yazmaya devam edecek. DayanÄ±ÅŸma içinde talepleri gerçekleÅŸene kadar TARÄ°Åž iÅŸçilerinin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z” dedi.

DÄ°SK/ Emekli- Sen ve EÄŸitim Ä°ÅŸ Dokuz Eylül Üniversitesi ÅŸubesi de destek ziyareti gerçekleÅŸtirirken Seferihisar Belediyesi ise iÅŸçilere gÄ±da desteÄŸinde bulundu. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 15:49

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