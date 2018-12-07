Deriteks SendikasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ olan CPS iÅŸÃ§ileri TARÄ°Åž'i ziyaret etti

TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± FabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±rken DÄ°SÄ¶/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±lan TARÄ°Åž iÅŸçilerinin fabrika önündeki direniÅŸi 31. gününde.

Direnen iÅŸçilere destek ziyaretleri sürerken “TARÄ°Åž iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir” pankartÄ± ile iÅŸçilerin yanÄ±na gelen DÄ°SK/Genel-Ä°ÅŸ 7 No’lu Åžube üyeleri, mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yaparak dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± verdi. Genel-Ä°ÅŸ 7 no’lu ÅŸube temsilcileri ve yöneticileri ile Ege Üniversitesinden iÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerle birlikte gerçekleÅŸen destek ziyaretinde konuÅŸan Åžube Sekreteri Özgür Genç, “Bir aydÄ±r TARÄ°Åž iÅŸçileri haklÄ± bir direniÅŸ sürdürüyor. Bu dönem de anayasal haklarÄ±nÄ± kullanamayan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, sendikalÄ± olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan bütün arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sonuna kadar yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z ve birlikte baÅŸaracaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz. Bu zaferi TARÄ°Åž iÅŸçisi kazanacak. Daha önce TARÄ°Åž iÅŸçisi bir tarih yazmÄ±ÅŸtÄ±. Yine bu tarihi yazmaya devam edecek. DayanÄ±ÅŸma içinde talepleri gerçekleÅŸene kadar TARÄ°Åž iÅŸçilerinin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z” dedi.

DÄ°SK/ Emekli- Sen ve EÄŸitim Ä°ÅŸ Dokuz Eylül Üniversitesi ÅŸubesi de destek ziyareti gerçekleÅŸtirirken Seferihisar Belediyesi ise iÅŸçilere gÄ±da desteÄŸinde bulundu.

CPS Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° TARÄ°Åž’Ä° ZÄ°YARET ETTÄ°

Deriteks SendikasÄ±nÄ±n Tuzla' da örgütlü olduÄŸu CPS iÅŸçileri de TARÄ°Åž iÅŸçilerine destek ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, GÄ±da - Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ege Bölge BaÅŸkanÄ± Gürsel Köse, “31 gündür sÄ±nÄ±f kardeÅŸlerimiz bizleri yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. AramÄ±zda iÅŸleri ekmekleri alÄ±nmak istenen CPS iÅŸçileri, tekstil iÅŸçileri aramÄ±zda. Ä°ÅŸverenin haksÄ±z dayatmalarÄ±na karÅŸÄ± mücadele veren ve bu mücadeleyi Ä°zmir’deki Gaziemir Serbest bölgeye taÅŸÄ±yan Deriteks SendikasÄ± üyeleri aramÄ±zda. Sermaye Bursa'da da aynÄ±, Tuzla'da, TorbalÄ±'da da aynÄ±. Bizler emekçiler olarak bu mücadeleyi birleÅŸe birleÅŸe büyüteceÄŸiz” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Deriteks Genel TeÅŸkilat Sekreteri Ayhan YanÄ±lmaz, “TARÄ°Åž iÅŸçilerinin mücadelelerinde baÅŸarÄ±lÄ± olacaklarÄ±na inanÄ±yoruz. CPS iÅŸçileri olarak daima yanÄ±nÄ±zdayÄ±z” dedi.

Tuzla Åžube Sekreteri Haydar Canpolat, “Ä°stanbul CPS tekstilde kendi üretimimizin buraya gelmesinden kaynaklÄ± Ä°zmir serbest bölgede bekleyiÅŸimizin ikinci günü. DayanÄ±ÅŸma içinde olacaÄŸÄ±z. Mücadelenizin sonunun zaferle biteceÄŸinin inancÄ±yla geldik” diye konuÅŸtu.

Genel Merkez Yöneticisi ve Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Makum Alagöz ise, “Önümüzdeki günlerde Deriteks Ä°zmir Åžube olarak da ziyarete geleceÄŸiz. TARÄ°Åž direniÅŸini sadece Ä°zmir deÄŸil tüm Türkiye duydu. TARÄ°Åž iÅŸvereninin iÅŸlediÄŸi suçu herkes duydu. Bugüne kadar herkes TARÄ°Åž’i evine rahatlÄ±kla sokuyordu ama 31 gündür sokmuyoruz, sokmayacaÄŸÄ±z. Bizler bu iÅŸin takipçisi olacaÄŸÄ±z, TARÄ°Åž'e bu sendika girecek” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 11:34

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