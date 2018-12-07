Candan Sabuncu son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

74 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Candan Sabuncu, sanatÃ§Ä± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

SanatçÄ± Candan Sabuncu, Harbiye Muhsin ErtuÄŸrul Sahnesi’nde yapÄ±lan bir törenle son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Cenaze töreninde sÄ±rasÄ±yla Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ± Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Engin UludaÄŸ, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü BaÅŸkanÄ± Merih Tangün, Candan Sabuncu’nun kardeÅŸi CandaÅŸ Keresteci, sanatçÄ±lar Orhan Alkaya, Dilek Türker, Ersan Uysal, Melih Korukçu, Çiçek Dilligil, Sercan GidiÅŸoÄŸlu, UÄŸurtan Atakan, Serap EyüpoÄŸlu, Tolga Yeter, YalçÄ±n Boratap, Aliye UzunataÄŸan, Rozet HubeÅŸsöz aldÄ±lar. Candan Sabuncu’yla nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, dostluklarÄ±nÄ± anlattÄ±lar, hatÄ±ralarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±lar.

Cenaze töreni, kürsüde söz alan dostlarÄ±nÄ±n yanÄ±sÄ±ra Ä°BB Kültür Daire BaÅŸkanÄ± RÄ±dvan Duran, Åžehir TiyatrolarÄ± MüdürüNecip Sedat ÇakÄ±r, Åžehir TiyatrolarÄ± oyuncularÄ± ve sanat camiasÄ±nÄ±n yoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸti.

CANDAN SABUNCU KÄ°MDÄ°R?

Candan Sabuncu 25 Ocak 1944’te ÖdemiÅŸ’te doÄŸdu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisinden mezun oldu. Uzun yÄ±llar boyunca kadrosunda olduÄŸu Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±nda birçok oyunda yer alarak baÅŸrol oynayan sanatçÄ±, tiyatronun yanÄ± sÄ±ra sinema ve dizi filmlerde de rol aldÄ±. 2015’te vefat eden oyuncu ve yönetmen BaÅŸar Sabuncu’nun eÅŸiydi.

TÄ°YATRO OYUNLARI:

BeÅŸ Para Etmez Oyun, Bahar NoktasÄ±, Biz AÅŸaÄŸÄ±da Ä°mzasÄ± Olanlar, KadÄ±nlar Da SavaÅŸÄ± Yitirdi, KanlÄ± DüÄŸün, “Bir Ata, KrallÄ±ÄŸÄ±m”, AÄŸzÄ± Çiçekli Adam, Avanak, Büyük Jüstinyen, Bir KÄ±zÄ±lderili Efsanesi, Taziye, Kafkas TebeÅŸir Dairesi, Schweyk II. Dünya SavaÅŸÄ±nda, ÇalÄ±kuÅŸu, Figaro’nun DüÄŸünü, Antonius Ve Kleopatra, Romeo Ä°le Jüliet, Yaban OrmanÄ±, Ceza Kanunu, AÄŸzÄ± Çiçekli Adam.

SÄ°NEMA FÄ°LMLERÄ°

KabadayÄ±, Tersine Dünya, AÅŸk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Boynu Bükük Küheylan, Arabesk, Kupa KÄ±zÄ±, ÇÄ±plak VatandaÅŸ, BekleyiÅŸ, Bitmeyen Yol, Sevinç Göz YaÅŸlarÄ±, Ve Allah Gençleri YarattÄ±, BeÅŸ Åžeker KÄ±z, KÄ±rk Küçük Anne, Üç Öfkeli Genç, Tosun Ä°le Yosun, KöroÄŸlu-DaÄŸlar KralÄ±, AdanalÄ± Tayfur, YaralÄ± Aslan, Erkek Fatma Evleniyor, Barut FÄ±çÄ±sÄ±, NeÅŸemizi BulalÄ±m, Ne Åžeker Åžey, Dostluklar YaÅŸadÄ±kça.

OYNADIÄžI DÄ°ZÄ°LER

Mars KapÄ±dan BaktÄ±rÄ±r, KasabanÄ±n Ä°ncisi, Sevdim Seni Bir Kere, Baba, Gözlerinde Son Gece. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 15:41

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