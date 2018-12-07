Leyla GÃ¼ven iÃ§in B1 vitamini baÅŸvurusuna cevap verilmiyor

Leyla GÃ¼ven'in avukatÄ± Cemile TurhallÄ± Balsak, GÃ¼venâ€™e B1 vitamini verilmesi talebine cezaevi idaresinin yanÄ±t vermediÄŸini sÃ¶yledi.

DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu süresiz dönüÅŸümsüz açlÄ±k 30. gününe girdi. Güven’in avukatlarÄ± Ä°HD DiyarbakÄ±r Åžubesi’nde Güven’in durumuna iliÅŸkin basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

AçÄ±klamada konuÅŸan Güven’in avukatlarÄ±ndan Cemile TurhallÄ± Balsak, Güven’in açlÄ±k grevinin kritik bir sürece girdiÄŸini belirterek, taleplerinin dikkate alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. Güven’in kilo kaybÄ±, baÅŸ dönmesi, unutkanlÄ±k, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± gibi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Balsak, Güven’e B1 vitamini verilmesinin önünde hiçbir engel bulunmamasÄ±na raÄŸmen baÅŸvurduklarÄ± cezaevi savcÄ±sÄ± ve idaresinin bu konuda kendilerine yanÄ±t verilmediÄŸini söyledi. Balsak, Güven’in açlÄ±k grevinin kritik bir sürece evirildiÄŸini talebinin karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ± takdirde diÄŸer cezaevlerinde baÅŸlatÄ±lan açlÄ±k grevleriyle toplumsal bir travmaya yol açacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Leyla GÃ¼venâ€™in avukatÄ±: YaÅŸananlar hukuku aÅŸan bir durum

â€˜AÃ§lÄ±k grevi tehlikeli boyuta ulaÅŸmadan dikkate alÄ±nmalÄ±â€™

HDP'li vekillerin aÃ§lÄ±k grevi sona erdi

MIZRAKLI’DAN SESSÄ°ZLÄ°K ELEÅžTÄ°RÄ°SÄ°

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Selçuk MÄ±zraklÄ±, Leyla Güven’in tecride karÅŸÄ± 30’uncu gününe ulaÅŸan açlÄ±k grevi eylemine dair hükümetin takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sessizliÄŸi eleÅŸtirdi.

FotoÄŸraf: MA

MÄ±zraklÄ±, Leyla Güven’in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± eylemin, aslÄ±nda Türkiye’de yaÅŸananlara bir bütünen itiraz olduÄŸunu ifade etti. Leyla Güven’in saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n sorumluluÄŸunda olduÄŸunu belirten MÄ±zraklÄ±, baÅŸta vitaminler olmak üzere tÄ±bbi olarak iyi takip edilmesi gerektiÄŸini söyledi. Hükümete barÄ±ÅŸ ve çözümün saÄŸlanmasÄ± noktasÄ±nda çaÄŸrÄ±da bulunan MÄ±zraklÄ±, “Hukuksuzluklar son bulmalÄ±dÄ±r” dedi. (DÄ°YARBAKIR)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 15:22

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