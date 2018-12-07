Gazeteci Melis Bayraktar: Mobbinge uÄŸradÄ±m, iÅŸten atÄ±ldÄ±m

sÃ¶zcÃ¼.com.tr GYY Mustafa Ã‡etinâ€™in yemek teklifini kabul etmediÄŸi iÃ§in iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Muhabir Melis Bayraktar hukuk mÃ¼cadelesi veriyor.

Elif Ekin SALTIK

Ä°stanbul

Sözcü.com.tr Genel YayÄ±n Yönetmeni Mustafa Çetin’in yemek teklifini kabul etmediÄŸi için mobbinge uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Sözcü Gazetesi Eski Muhabiri Melis Bayraktar, yaptÄ±ÄŸÄ± özel röportajlarÄ±n yayÄ±mlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, iÅŸe iade davasÄ± ile birlikte taciz ve mobbingden de suç duyurusunda bulunduÄŸunu söyledi.

YaÅŸadÄ±klarÄ±na iliÅŸkin Evrensel’e konuÅŸan Bayraktar, daha önce Fransa’da gazetecilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak zorunlu nedenlerle 2017 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul’a döndüÄŸünü ve 2017 temmuz ayÄ±nda Sözcü gazetesinde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Ä°ki ay sonra sözcü.com.tr Genel YayÄ±n Yönetmeni Musfata Çetin’in “Senin kalemin iyi, seninle bir akÅŸam yemek yiyelim, pozisyonunu konuÅŸalÄ±m” dediÄŸini ifade eden Bayraktar ÅŸöyle devam etti: “Bu konuÅŸmayÄ± ofiste de yapabileceÄŸimizi söyledim ve yemek teklifini reddettim. Bu teklif bir süre sonra ikinci kez tekrarlandÄ±, ben yine reddettim. Ben özel röportaj muhabiriyim. Her gün gazeteye gidip gelmeme gerek yok. Ancak bu olay sonrasÄ± Mustafa Bey beni haftanÄ±n altÄ± günü sabahtan akÅŸama gazeteye getirtti. Ben gazetede ne yapacaÄŸÄ±m diye sorduÄŸumda da ‘Ne yaparsan yap, çay iç, kahve iç’ dedi.”

HABER YAPMAMA ENGEL OLUNDU

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± süreç sonrasÄ± Mustafa Çetin ile daha mesafeli olduÄŸunu, bu mesafe sonrasÄ± Çetin’in de kendisine “Çok kötü haber yapÄ±yorsun. Sen çok kötüsün, baÅŸarÄ±sÄ±zsÄ±n” ÅŸeklinde çÄ±kÄ±ÅŸlarda bulunduÄŸunu ifade etti. Avrupa’da bazÄ± yayÄ±nlarda da söyleÅŸilerinin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Bayraktar, “Müzisyen Carla Bruni’yle söyleÅŸi yaptÄ±m, fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çektim yayÄ±mlanmadÄ±. Yine ünlü Tenisçi Rafael Nadal’la yaptÄ±ÄŸÄ±m söyleÅŸi yayÄ±mlanmadÄ±. Cannes Film Festivali’ni izleyen tek Türk gazeteciydim, ancak haber yapmama engel olundu. BaÅŸka gazetelerden kopyala yapÄ±ÅŸtÄ±r yapÄ±larak festival haberi yapÄ±ldÄ±” dedi.

2018 mayÄ±s ayÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± bir diyalog sonrasÄ± hakarete uÄŸrayarak iÅŸten kovulduÄŸunu söyleyen Bayraktar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± birkaç kez Sözcü Gaztesi Sahibi Burak Akbay’a da ilettiÄŸini ama bir sonuç alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi. Ä°ÅŸten atÄ±lmasÄ± sonrasÄ± iÅŸe iade davasÄ± açan Bayraktar, Çetin hakkÄ±nda ‘taciz’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘kiÅŸilerin huzur ve sükununu bozma’ suçlamasÄ±yla suç duyurusunda bulundu.

KADINLARIN DESTEÄžÄ°NÄ° BEKLÄ°YORUM

YaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± 5 AralÄ±k KadÄ±n HaklarÄ± Günü’nde Twitter hesabÄ±nda kamuoyu ile paylaÅŸan Bayraktar, ÅŸu çaÄŸrÄ±da bulundu: “KadÄ±nÄ±n kadÄ±na destek olmasÄ± gerekiyor. Biz birbirimize destek olmazsak kimse bize destek olmaz. Ä°nsanlar ‘NasÄ±lsa benim baÅŸÄ±ma gelmedi’ deyip susuyor ve bir köÅŸeye çekiliyor. Muhtemelen benim müdürüm benim ona dava açmayacaÄŸÄ±mÄ± düÅŸündü. Bu kiÅŸi bu duruma bu kadar alÄ±ÅŸkÄ±n ki rahatlÄ±kla bunlarÄ± yapabiliyor. Ya da bu kadar alelade davranamaz. Bu nedenle kadÄ±nlarÄ±n, kadÄ±n gazetecilerin desteÄŸini bekliyorum.”

ÇETÄ°N’DEN ‘SORUÅžTURMA YOK’ Ä°DDÄ°ASI

Melis Bayraktar’Ä±n hakkÄ±ndaki iddialarÄ±nÄ± sorduÄŸumuz sözcü.com.tr Genel YayÄ±n Yönetmeni Mustafa Çetin ise yapÄ±lan suçlamalarÄ±n “deli saçmasÄ±” suçlamalar olduÄŸunu savundu. Bayraktar’Ä±n 5 ay önce iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Çetin, “Ben 11 yÄ±ldÄ±r Sözcü gazetesindeyim. Ergenekoncu, Balyozcu, FETÖ’cü gibi suçlamalar yapÄ±ldÄ± bana. Åžimdi bir de tacizci oldum, Bu çok aÄŸÄ±r bir suçlama, hicap duyuyorum bu durumdan” dedi. Bayraktar’Ä±n hakkÄ±nda suç duyurusunda da bulunduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Çetin, “AvukatlarÄ±m bütün adliyelere baktÄ± suç duyurusu için ama Bayraktar’Ä±n suç duyurusunda bulunduÄŸuna dair bir ÅŸeye ulaÅŸamadÄ±lar. HakkÄ±mda suç duyurusu olduÄŸuna dair bana resmi bir ÅŸey gelmedi, ne zaman suç duyurusunda bulunmuÅŸ, ortada herhangi bir ÅŸey yok” diye konuÅŸtu. AvukatlarÄ±nÄ±n Bayraktar hakkÄ±nda iftira davasÄ± açmak için baÅŸvuruda bulunduÄŸunu ifade eden Çetin, yayÄ±mlanmayan haberlerle ilgili de “Ben bir genel yayÄ±n yönetmeniyim. Hangi haberin yayÄ±mlanÄ±p hangi haberin yayÄ±mlanmayacaÄŸÄ±na ben karar veririm. Haberlerin yayÄ±mlanmasÄ±nÄ± uygun görmemiÅŸim demek ki” cevabÄ±nÄ± verdi.

BAYRAKTAR: ÇETÄ°N Ä°FADEYE GÄ°TMEMÄ°Åž

Çetin’in hakkÄ±nda bir suç duyurusu olmadÄ±ÄŸÄ± sözlerini sorduÄŸumuz Bayraktar ise ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Adli tatil sonrasÄ± suç duyurusunda bulundum. Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ä°brahim Bozkurt benim ve iki ÅŸahidimin ifadelerini aldÄ±. Mustafa Bey’in de ifade vermesini bekliyor ama anladÄ±ÄŸÄ±m Mustafa Bey ifade vermeye gitmemiÅŸ. Mustafa Bey’in eline kaÄŸÄ±t ulaÅŸmÄ±ÅŸ, ancak kendisi ifadeye gitmemiÅŸ.”

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