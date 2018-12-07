AYM, 10 Ekim soruÅŸturmasÄ±na getirilen kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ± haklÄ± buldu!

Anayasa Mahkemesi, 10 Ekim Ankara KatliamÄ± soruÅŸturmasÄ±na getirilen kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ±n yaÅŸam hakkÄ±nÄ± ihlal etmediÄŸine karar verdi.

Burcu YILDIRIM

Ankara

Anayasa Mahkemesi, 10 Ekim Ankara KatliamÄ±'ndan sonra yürütülen soruÅŸturmaya getirilen kÄ±sÄ±tlama kararÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan baÅŸvuruya iliÅŸkin hükmünü açÄ±kladÄ±. Mahkeme, katliamda yaralanan UÄŸur GümüÅŸkaya'nÄ±n katliamdan bir ay sonra, yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Emek Partisi GYK Üyesi Korkmaz Tedik'in ailesinin ve yaralÄ± Ä°brahim Akgün'ün ise iki ay sonra yaptÄ±ÄŸÄ± "soruÅŸturma evrakÄ±nÄ± inceleme ve örnek alma yetkisinin hakimlik kararÄ±yla kÄ±sÄ±tlanmasÄ±" konusundaki baÅŸvurularÄ± birlikte incelendi. BaÅŸvurucularÄ±n katliam soruÅŸturmasÄ±nda kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ±n olduÄŸu süreçte yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruya yanÄ±t, 3 yÄ±l sonra geldi.

'ANAYASANIN 17,36 VE 40'INCI MADDELERÄ°YLE GÜVENCE ALTINA ALINAN YAÅžAM HAKKI Ä°HLAL EDÄ°LDÄ°'

Tedik’in ailesinin avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan baÅŸvuruda verilen Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) kararlarÄ±na karÅŸÄ± AYM de, AÄ°HM kararlarÄ±nÄ± örnek gösterdi. YaÅŸam haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine dikkat çeken baÅŸvurucularÄ±n ifadeleri ÅŸöyle:

" 'YaÅŸam hakkÄ±nÄ±n’ etkili soruÅŸturma yükümlülüÄŸüne iliÅŸkin usul ve boyutu etkili baÅŸvuru hakkÄ±na iliÅŸkin kÄ±sÄ±tlama kararÄ± kapsamÄ±nda olmayan belgelere dahi eriÅŸemediklerini, kÄ±sÄ±tlama kararÄ±yla sadece soruÅŸturmanÄ±n geniÅŸletilmesinin engellenmediÄŸi, aynÄ± zamanda dosya içeriÄŸinin kamuoyundan gizlendiÄŸi, bu nedenle soruÅŸturmaya etkili katÄ±lamadÄ±klarÄ±nÄ±, kÄ±sÄ±tlama kararÄ±nÄ±n gerekçesiz olduÄŸu ve olayda sorumluluÄŸu bulunan kamu görevlileri hakkÄ±na soruÅŸturma yürütüldüÄŸüne dair bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip, Anayasa’nÄ±n 17, 36 ve 40’Ä±ncÄ± maddelerinde güvence altÄ±na alÄ±nan yaÅŸam, adil yargÄ±lanma ve etkili baÅŸvuru haklarÄ± ihlal edilmiÅŸtir.”

'SORUÅžTURMANIN GENÄ°ÅžLETÄ°LMESÄ° TALEBÄ°YLE YAPILAN BAÅžVURULAR SONUÇSUZ KALDI'

Tedik’in ailesi tarafÄ±nda yapÄ±lan baÅŸvuruda kamu görevlilerinin olay günü tedbir almadÄ±ÄŸÄ±, olay yerine gelen polislerin saÄŸlÄ±k görevlilerinin yaralÄ±larÄ± tedavi etmesine izin verilmediÄŸine de yer verildi. Yine soruÅŸturmanÄ±n geniÅŸletilmesi talebiyle yaptÄ±klarÄ± baÅŸvurularÄ±n da sonuçsuz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi baÅŸvuruda, soruÅŸturmanÄ±n patlamayÄ± önlemek ile görevli güvenlik ve istihbarat görevlilerince yürütülmesi nedeniyle soruÅŸturmanÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve etkinliÄŸinden ÅŸüphe duyulduÄŸu ifade edildi.

BAKANLIK: SOMUT BÄ°LGÄ° VE BELGE YOK

Kararda bakanlÄ±ÄŸÄ±n görüÅŸüne de yer verilirken, baÅŸvuruya dair bakanlÄ±k ÅŸu savunmayÄ± yaptÄ±:

“BaÅŸvurucularÄ±n kÄ±sÄ±tlama kararÄ± nedeniyle hangi haklarÄ±na eriÅŸemediklerine dair somut bilgi ve belge sunmadÄ±klarÄ±, olayÄ±n üzerinden geçen kÄ±sa bir süre sonra bireysel baÅŸvuruda bulunulduÄŸunu, baÅŸvuruya kadar geçen süre ve yargÄ±lamanÄ±n seyri dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda soruÅŸturmanÄ±n etkisiz kabul edilmesine neden olacak belirtilerin bulunmadÄ±ÄŸÄ± ve bu nedenle baÅŸvuru yollarÄ±nÄ±n tüketilmemiÅŸ olduÄŸu deÄŸerlendirmesi gerekir.”

AYM'YE GÖRE BAÅžVURU DAYANAKTAN YOKSUN

SoruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan iddianamenin kabulü ve davada hükmün verilmesine kadar ilerleyen süreçte kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ±n da ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AYM, bunu kararÄ±na gerekçe olarak göstererek, “SoruÅŸturma evrakÄ±na eriÅŸim imkanÄ±nÄ±n doÄŸmasÄ± halinde kÄ±sÄ±tlama kararÄ±, ölenin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n soruÅŸturmaya etkili katÄ±lÄ±mÄ± yönünden her hangi bir sorun teÅŸkil etmeyebilir” dedi.

AçÄ±klanan gerekçelerle baÅŸvurunun “AçÄ±kça dayanaktan yoksun olmasÄ± nedeniyle kabul edilemez olduÄŸuna karar verilemesi gerekir” diyen Anayasa Mahkemesi, sorumluluÄŸu bulunan faillerin de Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± dayanak gösterdi.

AYM kararÄ±nda “Dosya içeriÄŸini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin kÄ±sÄ±tlanmasÄ±na karar verilmiÅŸ ise de olayda sorumluluÄŸu bulunan bazÄ± failler hakkÄ±nda Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca düzenlenen iddianame Ceza mahkemesince kabul edilmiÅŸ olup yargÄ±lama Ceza Mahkemesinde açÄ±k olarak yürütülmektedir. BaÅŸvurucular, Ceza Mahkemesince yürütülen yargÄ±lamaya raÄŸmen kÄ±sÄ±tlama kararÄ± gerekçe gösterilerek halen soruÅŸturma evrakÄ±na eriÅŸemedikleri yönünde Anayasa Mahkemesi'ne herhangi bir bilgi de vermemiÅŸlerdir. Bu sebeple ÅŸüpheliler hakkÄ±nda düzenlenen iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte soruÅŸturma evrakÄ±na eriÅŸme olanaÄŸÄ± bulan baÅŸvurucularÄ±n verilen kÄ±sÄ±tlama kararÄ± nedeniyle meÅŸru menfaatlerini korumak amacÄ±yla soruÅŸturma sürecine etkin katÄ±lÄ±m imkanÄ± bulmadÄ±klarÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ±na açÄ±kça dayanaktan yoksun olduÄŸu sonucuna varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi.

'KISITLAMA KARARI Ä°LE HALA ORTADA OLMAYAN 'X' VE 'Y'LER VAR'

AYM'nin kararÄ±nÄ± deÄŸerlendiren 10 Ekim Ankara KatliamÄ± DavasÄ± AvukatÄ± Ä°lke IÅŸÄ±k, Anayasa Mahkemesine yaptÄ±klarÄ± baÅŸvurunun katliamÄ±n hemen ardÄ±ndan yaÅŸanan kÄ±sÄ±tlama kararÄ±na iliÅŸkin olduÄŸunu söyledi. KÄ±sÄ±tlama kararÄ±na karÅŸÄ±n o dönem AYM'ye gitmekten baÅŸka çarelerinin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden IÅŸÄ±k, “SoruÅŸturma 8 ay sürdü ve dava açÄ±ldÄ±. DolayÄ±sÄ±yla kÄ±sÄ±tlama kararÄ±na iliÅŸkin baÅŸvurumuzda zaten dava sürecinden deÄŸil kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ±n verildiÄŸi 8 aydan bahsediyoruz” dedi.

Bu kararÄ±n adil yargÄ±lamanÄ±n önüne geçtiÄŸini söyleyen IÅŸÄ±k, “DavanÄ±n esasÄ±na dair bir karar yok. Biz bulunmayan ve yok edilen kayÄ±tlarÄ±, eksiklikleri yargÄ±lamada gördük. KÄ±sÄ±tlama kararÄ± ile gerekli soruÅŸturmalar yapÄ±lamadÄ± ve geldiÄŸimiz noktada yapÄ±lmayan soruÅŸturmalar nedeniyle hala ortada olmayan 'x' ve 'y'ler var” diye konuÅŸtu.

IÅŸÄ±k, kÄ±sÄ±tlama kararÄ± ile savcÄ±nÄ±n yapmadÄ±ÄŸÄ± iÅŸleri göremediklerini belirterek, “Anayasa Mahkemesinin verdiÄŸi karar kabul edilemez. Kesinlikle gerçeÄŸi tahrif eden bir karar. Karar bize tebliÄŸ edilmedi. Elimize ulaÅŸÄ±nca AÄ°HM'ne baÅŸvuracaÄŸÄ±z” dedi.

KISITLAMA KARARI SÜRERKEN EMNÄ°YETÄ° BOMBALADILAR

Öte yandan 10 Ekim KatliamÄ± planlayÄ±cÄ±larÄ±ndan IÅžÄ°D üyesi Yunus Durmaz ve Mehmet Kadir Cabael, soruÅŸturmada gizlilik kararÄ±nÄ±n sürdüÄŸü 1 MayÄ±s 2016 tarihinde, Gaziantep’te emniyet müdürlüÄŸünü bomba yüklü araç ile hedef alan ve 3 polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 23 kiÅŸi yaralandÄ±ÄŸÄ± bir eylem örgütlemiÅŸlerdi. Ä°kisinin polis baskÄ±nda kendilerini patlatarak öldükleri belirtiliyor.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 14:18

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