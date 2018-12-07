Bursa H Tipi Cezaeviâ€™ndeki 15 mahpus, sÃ¼reli aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±

Bursa H Tipi Cezaeviâ€™ndeki 15 mahpus, siyasi mahpuslara uygulanan tecrit ve izolasyonun bir an Ã¶nce sona ermesi talebiyle aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Bursa H Tipi Cezaevi’ndeki 15 mahpus, hapishanelerde siyasi mahpuslara uygulanan tecrit ve izolasyon politikalarÄ±ndan bir an önce vazgeçilmesi için süreli açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±. Evrensel'e mektup gönderen mahpuslar, 30 KasÄ±m’da baÅŸlayan ve 9 AralÄ±k’a kadar sürecek olan açlÄ±k grevinin, hukuksuz uygulamalarÄ±n devam etmesi halinde süreceÄŸini belirttiler.

Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan iki yÄ±l yürürlükte kaldÄ±ktan sonra kaldÄ±rÄ±lan OHAL koÅŸullarÄ± hapishanelerde devam ediyor. Bursa H Tipi KapalÄ± Cezaevi‘nde tutulmakta olan Ä°dris BaÅŸaran isimli mahpus, Evrensel'e gönderdiÄŸi mektupta, hapishanede keyfi ve hukuki olmayan yaklaÅŸÄ±mlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Hapishane idaresinin, hastanelerin vermiÅŸ olduÄŸu raporlarÄ± dikkate almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran BaÅŸaran, yaÅŸadÄ±klarÄ± ihlalleri ÅŸu ÅŸekilde özetledi:

“Ä°stediÄŸimiz gazeteyi alamÄ±yoruz. Gelen kitaplar 5 adet ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±. DÄ±ÅŸarÄ±da toplatma kararÄ± olmamasÄ±na raÄŸmen bize gelen kitaplar keyfi bir ÅŸekilde sudan gerekçelerle verilmemektedir. YÄ±llardÄ±r kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z radyolarÄ±mÄ±z keyfi bir ÅŸekilde alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Kürtçeye dönük özellikle bir yasaÄŸÄ±n olduÄŸu görülmektedir. Kendi yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Türkçe ve Kürtçe kitaplarÄ±mÄ±z dÄ±ÅŸarÄ±da bilgisayarda düzeltilip tekrar bize gönderildi ancak hala bize verilmedi. Tüm haklarÄ±mÄ±z elimizden alÄ±ndÄ±, hiçbir sosyal aktivitemiz yok. Direkt tecrit yaÅŸÄ±yoruz. KimliÄŸimizden vazgeçmemiz dayatÄ±lÄ±yor. BazÄ± memurlar ve askerler Kürt olmamÄ±zdan kaynaklÄ±, kimliÄŸimize dönük hakaret içeren yaklaÅŸÄ±mlar sergiliyor. Ä°ki yÄ±ldÄ±r diÅŸ hastanesi vb. saÄŸlÄ±k konularÄ±nda hastaneye götürülen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z kelepçeleri açÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için tedavi olmadan geri götürülüyor.”

NELSON MANDELA’NIN HAYATI ‘SAKINCALI’ GÖRÜLDÜ

BaÅŸaran, Güney Afrika'nÄ±n ilk siyahi cumhurbaÅŸkanÄ± olan Nelson Mandela’nÄ±n hayatÄ±nÄ± anlatan kitabÄ±n, hapishane idaresi tarafÄ±ndan ‘sakÄ±ncalÄ±’ olarak görüldüÄŸü için verilmediÄŸini söyledi. BaÅŸaran yazar Mehmet Uzun’un kitabÄ±nÄ±n da Kürtçe olmasÄ± sebebiyle verilmediÄŸini belirtti. YaptÄ±klarÄ± tüm baÅŸvurulara raÄŸmen söz konusu ihlallere iliÅŸkin bir sonuç alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten BaÅŸaran, hapishanelerde siyasi mahpuslara uygulanan tecrit ve izolasyon politikalarÄ±ndan bir an önce vazgeçilmesi için Bursa H Tipi Cezaevi’ndeki 15 mahpusun süreli açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi. BaÅŸaran, “SayÄ±n Öcalan üzerindeki tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, sayÄ±n Leyla Güven’e olan hukuksuzca yaklaÅŸÄ±ma son verilmesi, bulunduÄŸumuz cezaevi de dahil olmak üzere biz siyasi tutsaklara uygulanan tecrit, izolasyon politikalarÄ±ndan bir an önce vazgeçilmesi için bulunduÄŸumuz cezaevinde 30 KasÄ±m ile 9 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda 15 arkadaÅŸÄ±mÄ±z açlÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

BaÅŸaran, hukuksuz uygulamalarÄ±n devam etmesi halinde açlÄ±k grevi eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

‘CEZAEVLERÄ° YAÅžANMAZ HALE GELDÄ°’

Tokat T Tipi Cezaevi’nde tutulmakta olan Haldun YalçÄ±n isimli mahpus da gazetemize gönderdiÄŸi mektupta, OHAL uygulamalarÄ±nÄ±n hapishanelerde devam ettiÄŸini anlattÄ±. Siyasi ve muhalif kimliklerinden dolayÄ± haklarÄ±nÄ±n gasp edildiÄŸini ifade eden YalçÄ±n, “12 Eylül faÅŸist zihniyetinin ürünü olan kimi dayatmalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. SayÄ±m, arama, revir, görüÅŸ vb. gidiÅŸ geliÅŸlerde; ‘SÄ±raya geç, ayaÄŸa kalk, elini cebinden çÄ±kart, külahÄ±nÄ± çÄ±kar vb. faÅŸist kurallar dayatÄ±lÄ±p; arama adÄ± altÄ±nda eÅŸyalarÄ±mÄ±z daÄŸÄ±tÄ±lmakta, tüm koÄŸuÅŸlarÄ±mÄ±z talan edilmekte, kimi eÅŸyalarÄ±mÄ±z kÄ±rÄ±lÄ±p el konulmakta, elbiselere renk sÄ±nÄ±rlamasÄ± adÄ± altÄ±nda fiilen tek tipleÅŸtirme dayatÄ±lmakta; kitap ve dergilerimiz verilmemekte; radyolarÄ±mÄ±za el konulup, dilekçelerimize cevap verilmemekte; mektuplarÄ±mÄ±z geç gönderilip, geç verilip ve çoÄŸunlukla kaybedilmekte, oda deÄŸiÅŸimleri isteklerine göre veya hiç yapÄ±lmamakta, sohbet ve atölye gibi çeÅŸitli sosyal-kültürel haklarÄ±mÄ±z da gasp edilmiÅŸ bulunmaktadÄ±r” dedi.

YalçÄ±n, mahpuslarÄ±n gardiyanlarÄ±n fiziki saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± iddia etti:

“Kimi gardiyan ve baÅŸgardiyanlar siyasi, ideolojik kinlerini, nefretlerini 14 KasÄ±m’da sabah saatlerinde A-2-2 koÄŸuÅŸumuzda bulunan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za fiziki saldÄ±rÄ± biçiminde dÄ±ÅŸa vurmuÅŸlardÄ±r. Gardiyanlar, soÄŸuk havalara raÄŸmen, ‘elini cebine koyma’ bahanesiyle arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za saldÄ±rdÄ±. 7 arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± darp eden gardiyanlar, daha sonra bu arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± ters kelepçe yaparak koÄŸuÅŸtan çÄ±kardÄ±lar. Darp edilen 7 arkadaÅŸÄ±mÄ±z farklÄ± odalara götürülüp orada da psikolojik baskÄ±, sözlü hakaret ve tekrar fiziki saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan biri hücreye atÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za manevi destek sunan diÄŸer odalardaki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za da disiplin soruÅŸturmasÄ± açÄ±ldÄ±. Bu vb çaÄŸdÄ±ÅŸÄ±, faÅŸizan ve insanlÄ±k onurunun mahkum ettiÄŸi çeÅŸitli uygulamalarla adeta diken üstündeyiz. SaldÄ±rÄ±lar öyle bir boyut kazanmÄ±ÅŸtÄ±r ki artÄ±k cezaevleri yaÅŸanmaz hale gelmiÅŸtir.”

HDP'li vekillerin aÃ§lÄ±k grevi sona erdi

Leyla GÃ¼venâ€™e destek iÃ§in aÃ§lÄ±k grevi yapanlara gÃ¶zaltÄ±

Mersin'de aÃ§lÄ±k grevindeki 10 HDPâ€™li gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

â€˜AÃ§lÄ±k grevi tehlikeli boyuta ulaÅŸmadan dikkate alÄ±nmalÄ±â€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 13:35

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