Polise kadro var, Ã¶ÄŸretmene yok

MEB verilerine gÃ¶re 97 bin olan Ã¶ÄŸretmen aÃ§Ä±ÄŸÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k 20 bin atama yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Bu sayÄ± polis iÃ§in ayrÄ±lan atama kotasÄ±ndan az.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ± ile ilgili soru önergesine verdiÄŸi yanÄ±tta, 97 bin öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen ÅŸubat ayÄ±nda yalnÄ±zca 20 bin atama yapacaklarÄ±nÄ± söyledi. AyrÄ±ca Selçuk, “ÖÄŸretmen ihtiyacÄ±nÄ± kullanÄ±m izni verilen kadro sÄ±nÄ±rlÄ±lÄ±ÄŸÄ± içerisinde karÅŸÄ±lÄ±yoruz“ dedi. ÖÄŸretmenler için yeterli kadro açÄ±lmasÄ±na izin verilmezken, 2019 yÄ±lÄ± için 25 bin polis, 10 bin bekçi atamasÄ± yapÄ±lacak.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Ziya Selçuk'un yanÄ±tlamasÄ± istemiyle verilen soru önergesinde, “MEB öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2017 yÄ±lÄ±nda 109 bin olduÄŸu açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Mevcut durum nedir, bu açÄ±k nasÄ±l giderilmektedir? Yeni öÄŸretmen atamasÄ± düÅŸünülmekte midir?“ diye sormuÅŸtu. Bakan Selçuk ihtiyacÄ±n çok altÄ±nda öÄŸretmen atamasÄ± yapacaklarÄ±nÄ± itiraf ederek ÅŸöyle dedi: “BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n 25.10.2018 tarihli MEBBÄ°S veri tabam kayÄ±tlarÄ±na göre Türkiye geneli resmî eÄŸitim kurumlarÄ±nda alanlar bazÄ±ndaki öÄŸretmen ihtiyacÄ± 97 bin 31'dir.“ Bakan bunun gerekçesini ise ÅŸöyle savundu: “BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n öÄŸretmen ihtiyacÄ±, BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za kullanÄ±m izni verilen kadro sÄ±nÄ±rlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda karÅŸÄ±lanabilmektedir. Bu kapsamda 2019 yÄ±lÄ± ÅŸubat ayÄ±nda 20 bin öÄŸretmenin atanmasÄ± planlanmÄ±ÅŸ olup söz konusu bu atamaya iliÅŸkin takvim BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n internet sayfasÄ±nda yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±r.“ Bakandan gelen yanÄ±ta tepki gösteren CHP'li Gürer, 20 bin öÄŸretmen atamasÄ±nÄ±n sorunu gidermek için yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ülke genelinde 400 binden fazla öÄŸretmen adayÄ±nÄ±n atama beklediÄŸini söyledi.

Ã–ÄŸretmenler borÃ§ iÃ§inde: YÃ¼zde 72'sinin kredi borcu var

Birçok okulda öÄŸrenciler öÄŸretmen sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸarken, hükümet öÄŸretmenden çok polis ve bekçi atamasÄ± için kadro açÄ±yor. Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk 20 bin öÄŸretmen kadrosuna izin verildiÄŸini söylerken, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu 2019 yÄ±lÄ± için 25 bin polis, 10 bin bekçi atamasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

Atama bekleyen Ã¶ÄŸretmenler iÅŸsizlik ve gÃ¼vencesiz Ã§alÄ±ÅŸma kÄ±skacÄ±nda

AtamasÄ± yapÄ±lmayan Ã¶ÄŸretmen intihar etti, cebinden 10 lira Ã§Ä±ktÄ±!

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: GÃ¶zÃ¼nÃ¼ soÄŸana deÄŸil devleti soyana Ã§evir

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 13:18

www.evrensel.net