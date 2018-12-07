'Trump'Ä±n golf tesisinde belgesiz iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±' iddiasÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n New Jersey eyaletindeki golf tesisinde, temizlik gÃ¶revlisi 2 kadÄ±nÄ±n sahte belgeyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n New Jersey eyaletindeki golf tesisinde, temizlik görevlisi 2 kadÄ±nÄ±n sahte belgeyle çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve müdürlerinin bu durumu bildiÄŸi öne sürüldü.

New York Times'ta yayÄ±mlanan haberde, Bedminster'deki Trump Ulusal Golf Kulübü'nde 2013'te çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan Victorina Morales isimli hizmetlinin, belgesiz çalÄ±ÅŸan bir göçmen olduÄŸu belirtildi.

ABD'ye 1999'da geldiÄŸini söyleyen 45 yaÅŸÄ±ndaki Guatemala vatandaÅŸÄ± Morales, 2013'te golf tesisinde iÅŸ bulmak için sahte belgeler kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tesiste ABD'de yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak bulunan tek iÅŸçi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

ABD'de artÄ±k yasal oturumu olan 46 yaÅŸÄ±ndaki Kosta Rika vatandaÅŸÄ± Sandra Diaz da söz konusu tesiste 2010 ile 2013 arasÄ±nda belgesiz çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Temizlik, bakÄ±m ve peyzaj iÅŸlerinde yÄ±llarca çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten iki kadÄ±n, tesiste belgesiz çalÄ±ÅŸan "bir grup" olduÄŸunu söylese de kaç kiÅŸiden oluÅŸtuklarÄ±na dair bilgi vermedi.

Trump'Ä±n ya da "Trump Organizasyon" ÅŸirketi yöneticilerinin, bu iÅŸçilerin "durumlarÄ±nÄ±" bildiÄŸine dair bir kanÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ± ancak kulüpteki en az iki müdürün olaydan haberdar olduÄŸu iddia edildi.

Morales ve Diaz'Ä±n avukatÄ± Anibal Romero, iki kadÄ±nÄ±n golf tesisinde iÅŸ bulmak için sahte sosyal güvenlik ve daimi ikamet belgesi kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

SUÄ°STÄ°MAL VE AYRIMCILIK Ä°DDÄ°ASI

Tesisteki bir müdürün, kadÄ±nlara Ä±rkçÄ± söylemlerde bulunduÄŸunu ve daha fazla iÅŸ yapmalarÄ± için onlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmekle tehdit ettiÄŸini anlatan Romero, Trump Organizasyon ÅŸirketine karÅŸÄ±, iÅŸ yerinde suistimal ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k iddiasÄ±yla dava açmayÄ± planladÄ±klarÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Trump'Ä±n golf kulübündeki yataÄŸÄ±nÄ± topladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, odasÄ±nÄ± ve tuvaletini temizlediÄŸini söyleyen Morales, Trump'Ä±n göçmenlere yönelik olumsuz söylemlerinden incindiÄŸini dile getirerek, "Her ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için ter döküyoruz ama aÅŸaÄŸÄ±lamalarÄ±na katlanmak zorundayÄ±z." dedi.

Ä°leride kovulabileceÄŸi veya sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilebileceÄŸinin farkÄ±nda olduÄŸunu ifade eden Morales, sÄ±ÄŸÄ±nma yasalarÄ± kapsamÄ±nda koruma baÅŸvurusunda bulunduÄŸunu kaydetti.

Trump Organizasyon'dan e-posta ile yapÄ±lan açÄ±klamada ise iÅŸ baÅŸvurusunda bulunanlar için en yüksek standartlara sahip olunduÄŸu vurgulanarak "Tesislerimizde binlerce çalÄ±ÅŸanÄ±mÄ±z var. EÄŸer herhangi bir çalÄ±ÅŸan yasalardan kaçmak için sahte belgeler sunmuÅŸsa, iÅŸ akdi derhal feshedilecektir." ifadesine yer verildi. (AA)

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