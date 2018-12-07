SarÄ±ya boyalÄ± parke taÅŸÄ±nÄ± 'kÃ¼lÃ§e altÄ±n' diyerek 50 bin TL'ye sattÄ±lar

Afyonkarahisar'da 2 kiÅŸi, sarÄ±ya boyanmÄ±ÅŸ parke taÅŸÄ±nÄ± 'kÃ¼lÃ§e altÄ±n' diyerek 50 bin liraya EskiÅŸehir'de hayvancÄ±lÄ±k yapan Yasin A.'ya sattÄ±.

Afyonkarahisar'da Hakan Ö. ve Muhammet T., sosyal medyadan tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± EskiÅŸehir'de oturan Yasin A.'ya, külçe altÄ±n diye parke taÅŸÄ± sattÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Bolvadin ilçesinde oturan Hakan Ö. ve Muhammet T., külçe altÄ±n olduÄŸunu iddia ettikleri sarÄ±ya boyanmÄ±ÅŸ parke taÅŸÄ±nÄ± 50 bin liraya satmak için, EskiÅŸehir'de hayvancÄ±lÄ±k yapan Yasin A. ile sosyal medya üzerinden anlaÅŸtÄ±. EskiÅŸehir'den 5 AralÄ±k ÇarÅŸamba günü Bolvadin'e gelen Yasin A., Bolova KavÅŸaÄŸÄ±'nda Hakan Ö. ve Muhammet T. ile buluÅŸtu.

Yasin A., külçe altÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünerek 50 bin lira ödedi. Yasin A., daha sonra yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde aldÄ±ÄŸÄ± külçenin sarÄ±ya boyanmÄ±ÅŸ parke taÅŸÄ± olduÄŸunu fark edince Bolvadin Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü'ne ÅŸikayetçi oldu. Mobese kameralarÄ± ve çevredeki iÅŸyelerinin güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ± inceleyen ekipler, aynÄ± gün Hakan Ö. ve Muhammet T.'yi gözaltÄ±na aldÄ±. Åžüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardÄ±ndan dün çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (Afyonkarahisar/DHA)

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