â€˜Elektrik fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lsÃ¼n, faturalardaki paylar kaldÄ±rÄ±lsÄ±nâ€™

CHP Milletvekili Ayhan Barut, elektrik fiyatlarÄ±na yapÄ±lan zamlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Meclis'te yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada yurttaÅŸlarÄ±n vergisiz ve ucuz elektrik tüketmesi için fiyatlarÄ±n düÅŸürülüp zamlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ±, faturalardaki pay ve kesintilerin de iptal edilmesini talep etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alan Barut, ekonomik kriz ortamÄ±nda yurttaÅŸlarÄ±n belini büken elektrik faturalarÄ±nÄ± gündeme getirdi. ElektriÄŸin kullanÄ±mÄ± hayati önem taÅŸÄ±yan kÄ±ymetli bir enerji türü olduÄŸuna dikkat çeken Barut, elektrik fiyatlarÄ±nÄ±n düÅŸürülmesini, yurttaÅŸlara vergisiz ve ucuz elektrik sunulmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak iktidarÄ± göreve çaÄŸÄ±rdÄ±.

‘VERGÄ°SÄ°Z, UCUZ VE KALÄ°TELÄ° OLMALI’

Elektriksiz bir yaÅŸamÄ±n düÅŸünülemeyeceÄŸini dile getiren Barut, “Elektrik tüketicilere vergisiz, ucuz ve kaliteli olarak sunulmalÄ±. Ticari bir ürün olarak deÄŸil, kamu hizmeti olarak ele alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Elektrik üretiminde güneÅŸ ve rüzgar gibi kaynaklara önem verilmeli, bu konuda yasal düzenlemeler yapÄ±lmalÄ±dÄ±r” dedi.

ÇEVREYE OLUMSUZ ETKÄ°SÄ° BULUNAN ENERJÄ° KAYNAKLARINDAN VAZGEÇÄ°LMELÄ°

Nükleer enerji ve dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± enerji kaynaklarÄ± gözden geçirilmesi gerektiÄŸini dile getiren Barut, çevre etkileri olumsuz bu tür elektrik üretim kaynaklarÄ±ndan vazgeçilmesini istedi. Binalarda elektrik üretimi saÄŸlayacak teknolojik düzenlemeler kurulmasÄ± için Ä°mar Kanunu'nda düzenlemeye gidilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Barut, “Elektrikte daÄŸÄ±tÄ±m bedeli yüzde 10'un altÄ±na çekilmelidir. KDV yüzde 8'e indirilmelidir. TRT payÄ± ve fonlar elektrik fiyatlarÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. YaÅŸanan ekonomik kriz ile elektrik fiyatlarÄ±ndaki yüksek artÄ±ÅŸlar herkesi olumsuz etkiliyor. AKP hükümeti her kesimden yüzde 10 indirim istemektedir. AynÄ± uygulamanÄ±n elektrik fiyatlarÄ± içinde yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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