BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin iddianame kabul edildi

Rusya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine dair iddianame kabul edildi.

Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine iliÅŸkin iddianame, Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ä°lk duruÅŸma 8 Ocak 2019'da görülecek.

Ä°DDÄ°ANAME NE DÄ°YOR?

Rusya’nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, Ankara'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sergide, Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ tarafÄ±ndan öldürülmesine iliÅŸkin yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l süren soruÅŸturma tamamlandÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Rusya Federasyonu savcÄ±lÄ±k makamlarÄ±nca ortaklaÅŸa yürütülen soruÅŸturma sonunda 28 ÅŸüpheli hakkÄ±nda iddianame düzenlendi. Ä°ddianamede, “SaldÄ±rÄ±nÄ±n ‘FETÖ/PDY’ tarafÄ±ndan önceden planlanarak, uçak düÅŸürme krizinin ardÄ±ndan yeniden düzelme aÅŸamasÄ±na giren Türk-Rus iliÅŸkilerini bozmak ve Türkiye'nin güvensiz bir ülke olduÄŸu algÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturmak için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” anlatÄ±ldÄ±.

600 sayfalÄ±k iddianamede, saldÄ±rÄ± talimatÄ±nÄ±n örgütün tepesinden geldiÄŸi belirtilerek bir numaralÄ± ÅŸüphelinin örgüt lideri Fethullah Gülen olduÄŸu belirtildi. Ä°ddianamede yer alan ÅŸüpheliler ve suçlamalar ÅŸöyle:

Fethullah Gülen, Åžerif Ali Tekalan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Temel Alsancak, Murat Tokay, Ahmet KÄ±lÄ±nçarslan, Salih YÄ±lmaz, Åžahin SöÄŸüt, Ramazan Yücel, Cengiz Özkan, Cemal Karaata, Hüseyin Kötüce, Vehbi KürÅŸad AkalÄ±n, Hayreddin AydÄ±nbaÅŸ ve Mustafa Timur Özkan 'Anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs etme', 'Terör amaçlÄ± tasarlayarak kasten öldürme' ve saldÄ±rÄ±da yaralanan 3 kiÅŸiyi 'terör amaçlÄ± kasten öldürmeye teÅŸebbüs etme."

Sercan BaÅŸar, Kadir ÅžamlÄ±, OÄŸuzhan Öztürk, Sefa Kurnaz, Hasan Tunç, Ufuk Gül, DoÄŸukan Söylemez, Bilal Dereli, Kaan Bülbül, Abdulsamet Kekeç, Burak Yusmak ve AyÅŸe SöÄŸüti 'silahlÄ± terör örgütüne üye olma'.

Ä°ddianamede Karlov'un eÅŸi Marina Mihaylovna Karlov ile saldÄ±rÄ±da yaralanan AnÄ±l DeÄŸer, Anastas Zimbirikaki ve Leyla GündoÄŸan ÅŸikayetçi sÄ±fatÄ±yla yer aldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 13:05

www.evrensel.net