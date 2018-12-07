Ä°ZBAN'da oylama sonuÃ§landÄ±, iÅŸÃ§iler grevde karar kÄ±ldÄ±

Ä°ZBAN'da pazartesi baÅŸlayacak grev Ã¶ncesi TCDD'nin son teklifi iÅŸÃ§ilerin onayÄ±na sunuldu, iÅŸÃ§iler teklifi kabul etmeyerek grev kararÄ± aldÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

Pazartesi baÅŸlayacak olan Ä°ZBAN grevi öncesi TCDD yönetiminin verdiÄŸi son teklif iÅŸçilerin onayÄ±na sunuldu. YapÄ±lan oylama sonucunda 320 iÅŸçi son verilen teklifi kabul etmeyerek greve çÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± istedi, 6 iÅŸçi ise verilen teklifi yeterli buldu.

Ä°zmir’de kent içi ulaÅŸÄ±mÄ±n ana arterlerinden olan ve Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi ile TCDD Genel MüdürlüÄŸünün ortak kuruluÅŸu Ä°ZBAN’da devam eden toplu sözleÅŸme görüÅŸmeleri tÄ±kanmÄ±ÅŸ, iÅŸyerinde örgütlü Türk Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Demiryol Ä°ÅŸ SendikasÄ± 10 AralÄ±k’ta greve çÄ±kacaklarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Son olarak TCDD yetkilileri ile sendika yöneticileri önceki gün Ankara’da bir araya geldi ama 10 saatlik görüÅŸme sonucunda bir anlaÅŸmaya varÄ±lamadÄ±. Dün ise TCDD ve Ä°ZBAN yetkilileri telefonla yeni bir teklif sundu. Verilen teklif Ä°ZBAN iÅŸçilerinin talebinden uzakta kaldÄ±. Ä°lk sunulan teklif yüzde 12 ila 16 zam teklifinden 50-100 TL daha fazla.

TCDD’nin sunduÄŸu teklif bugün Ä°ZBAN iÅŸçilerinin onayÄ±na sunuldu. Alsancak GarÄ± içindeki temsilcilik odasÄ±nda kurulan sandÄ±kta zam teklifine dair oylama yapÄ±ldÄ±. Oylama sonucunda 320 iÅŸçi son verilen teklifi kabul etmeyerek greve çÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± istedi, 6 iÅŸçi ise verilen teklifi yeterli buldu. Bu durumda 10 AralÄ±k Pazartesi günü Ä°ZBAN'da grev baÅŸlayacak.

‘KABUL EDÄ°LECEK BÄ°R YANI YOK’

KararÄ± Evrensel’e deÄŸerlendiren Åžube BaÅŸkanÄ± Hüseyin Ervüz “Teklif bir yÄ±llÄ±k ve bizim geriye dönük altÄ± aylÄ±k bir enflasyon kaybÄ±mÄ±z var, yüzde 20 oranÄ±nda. Önümüzdeki 7 ayÄ±n enflasyonu sÄ±fÄ±r olursa ancak kabul edilebilir ama enflasyonun yüzde 25’lerde olduÄŸu bir dönemde bunun kabul görme ÅŸansÄ± yok. Ä°ZBAN iÅŸçisi enflasyon karÅŸÄ±sÄ±ndaki kayÄ±plarÄ±nÄ±n giderilmesi talebinin arkasÄ±nda” dedi.

Ä°ZBAN Ä°ÅžÇÄ°SÄ° NE Ä°STÄ°YOR?

Ä°ZBAN’da, makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, giÅŸe çalÄ±ÅŸanÄ± olmak üzere toplamda 342 iÅŸçiyi yakÄ±ndan ilgilendiren TÄ°S görüÅŸmelerinde ÅŸimdiye kadar 63 maddelik taslaÄŸÄ±n iÅŸçiler açÄ±sÄ±ndan önemli olan 24 maddesinde uzlaÅŸÄ±ya varÄ±lamadÄ±. Demiryol Ä°ÅŸ SendikasÄ± ilk yÄ±l için yüzde 27’lik zam, ikinci yÄ±l ise enflasyon oranÄ±nda zam ve 112 günlük ikramiye talep ediyor. Sendika, ayrÄ±ca sürüÅŸ ve vardiya tazminatlarÄ± da talep ediyor. Ä°ZBAN’da en düÅŸük iÅŸçi maaÅŸÄ± bin 883 TL iken en yüksek iÅŸçi maaÅŸÄ± sosyal haklar dahil 2 bin 389 TL. 54 iÅŸçi de asgari ücretle yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

40 Ä°STASYON 136 KÄ°LOMETRE

Ä°ZBAN çalÄ±ÅŸanlarÄ±, AliaÄŸa-Selçuk arasÄ±ndaki banliyö hattÄ±nda, ülkenin havalimanÄ± baÄŸlantÄ±lÄ±, en büyük kent içi raylÄ± toplu taÅŸÄ±ma sisteminde hizmet üretiyor. TorbalÄ±-Selçuk hattÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± ile 40 istasyona ve 136 kilometreye ulaÅŸan Ä°ZBAN’da günde 400 bin civarÄ±nda insan taÅŸÄ±nÄ±yor. Bir önceki TÄ°S görüÅŸmelerinde de anlaÅŸma saÄŸlanamamÄ±ÅŸ ve Ä°ZBAN iÅŸçileri 8 gün grev yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ZBAN'da yine greve doÄŸru

Ä°zmirâ€™deki raylÄ± ulaÅŸÄ±m aracÄ± Ä°ZBAN'da bir kez daha greve doÄŸru

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 19:31

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