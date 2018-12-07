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FotoÄŸraf: DHA
Aydilge konserinde Ahmet Kural protestosu
07 AralÄ±k 2018 12:04
ÅžarkÄ±cÄ± Aydilge'nin Sinop'ta dÃ¼zenlediÄŸi konser sÄ±rasÄ±nda seyirciler Ahmet Kural protestosu gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
ÅžarkÄ±cÄ± Aydilge, 5 AralÄ±k KadÄ±n HaklarÄ± Günü kapsamÄ±nda Sinop Kültür Merkezinde verdiÄŸi konserin bir bölümünde Ahmet Kural protestosu yapÄ±ldÄ±.
Sözcü'nün aktardÄ±ÄŸÄ±na göre; Aydilge, konseri esnasÄ±nda çocuk yaÅŸta evlendirilenlere dikkat çekti.
Bu sözlerinin ardÄ±ndan salondan “KadÄ±na ÅŸiddete ve Ahmet Kural’lara hayÄ±r” sloganlarÄ± yükseldi.
Aydilge ise hayranlarÄ±nÄ± sükunete çaÄŸÄ±rarak, suçu ispatlanana kadar kimsenin suçlu ilan edilemeyeceÄŸini dile getirdi. (HABER MERKEZÄ°)
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